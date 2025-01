Babie Lato to muzyczny projekt specjalny, będący nieodłączną częścią trasy festiwalowej Santander Letnie Brzmienia. Co roku powstaje kolektyw, łączący w sobie letnią energię i siłę kobiecych głosów. Poprzednie edycje odniosły niemały sukces, więc organizatorzy wydarzeń powracają ze zdwojoną siłą. Tym razem do projektu zaproszone zostały trzy wokalistki młodego pokolenia, które królują na listach przebojów i definiują współczesne pojęcie popu. Ich inspiracją do stworzenia nadchodzącego singla oraz festiwalowego show były popularne w latach 90. girlsbandy, takie jak Destiny's Child czy TLC, które dziś uchodzą za ikoniczne.

Margaret stanęła na czele projektu Babie Lato 2025

Do składu Babiego Lata 2025 dołączyły Margaret, Zalia oraz Sara James. Pierwsza z nich stanęła na czele projektu - w poprzednich edycjach Santander Letnie Brzmienia również była częścią kolektywów i nabierała doświadczenia, które z pewnością wykorzysta będąc liderką tegorocznego przedsięwzięcia. Margaret jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek na polskim rynku muzycznym. Jej autorskie produkcje, odważnie łączące pop, R&B, latino i muzykę elektroniczną, sprawiają, że wielu już uznaje ją za ikonę współczesnej kultury. Wokalistka ma także nietuzinkowe podejście do mody czy sztuki, czym wyróżnia się w świecie show-biznesu.

Margaret została liderką projektu Babie Lato 2025 materiały promocyjne

"Stworzenie girlsbandu zawsze było moim dziecięcym marzeniem. Dlatego też po raz trzeci biorę udział w Babim Lecie, ale tym razem w nowej roli, w roli liderki. W tym roku stawiamy na przyszłość i na nazwiska, które zamieszają w Waszych playlistach – w te i kolejne lata. Mocnym punktem będzie element show, czyli to w czym kobiety wyróżniają się na tle męskich składów. Nie chcę za dużo zdradzać, ale wokół tego projektu będzie sporo zamieszania, zarówno na scenie, jak i poza nią. Traktuję tę przygodę jak wielowymiarowy performance" - zapowiada Margaret, liderka Babiego Lata 2025.

Zalia po raz kolejny dołącza do składu Babiego Lata. Margaret zaprosiła do współpracy także Sarę James

Do letniego projektu Margaret zaprosiła w tym roku Zalię, z którą miała okazję współpracować przy okazji pierwszej edycji Babiego Lata. Artystka, pomimo młodego wieku i stosunkowo krótkiego stażu, zdążyła zdobyć uznanie krytyków oraz szerokie grono odbiorców. Jest absolwentką Vocal Performance and Songwriting na BIMM w Londynie, a dwa lata temu nominowana została do prestiżowej nagrody Fryderyk za "Fonograficzny Debiut Roku". Obecnie uznawana jest za jeden z najciekawszych głosów swojego pokolenia.

Zalia wystąpi w projekcie Babie Lato 2025 materiały promocyjne

Sara James nazywana jest objawieniem polskiej sceny muzycznej ostatnich lat. Robi karierę zarówno na naszym rodzimym rynku, jak i podbija międzynarodowe sceny - w "America's Got Talent" w 2022 r. dotarła aż do finału, gdzie zachwyciła zarówno jurorów talent-show, jak i amerykańską publiczność. Sara James była najmłodszą ambasadorką programu Spotify Equal w historii, a także pierwszą polską reprezentantką tej globalnej inicjatywy.

Sara James wystąpi w projekcie Babie Lato 2025 materiały promocyjne

Singiel Babiego Lata 2025 ujrzy światło dzienne już w marcu!

Artystki Babiego Lata 2025 z pewnością stworzą wybuchowe połączenie, które zaserwuje widzom festiwalu Santander Letnie Brzmienia zastrzyk świeżości i wielką dawkę kobiecej energii na scenie. Pierwszym efektem współpracy Margaret, Zalii i Sary James będzie autorski utwór, którego premiera zapowiadana jest na marzec. Oprócz singla i festiwalowych koncertów, artystki w ramach projektu pojawią się na specjalnych spotkaniach, poprzedzających trasę koncertową.

Kolektyw Babie Lato zagra po raz trzeci. W poprzednich edycjach nie brakowało młodzieńczej energii i wielkich nazwisk

Babie Lato zadebiutowało w 2023 r. wraz z pierwszą edycją festiwalu Santander Letnie Brzmienia. Liderką projektu została wówczas Natalia Kukulska, a dołączyły do niej Mery Spolsky, Margaret, Bovska oraz Zalia. Girlsband wydał wówczas dwa single: odtworzone w serwisie Spotify ponad milion razy"Cudowne lata"oraz nową aranżację znanego utworu Shocking Blue - "Venus".

Druga edycja Santander Letnie Brzmienia należała do projektu, współtworzonego przez Brodkę, Margaret i Rosalie. Podczas koncertów festiwalowych na scenie do artystek młodego pokolenia dołączały wówczas ikony polskiej estrady, m.in. Beata Kozidrak, Grażyna Łobaszewska czy Paulina Przybysz. Babie Lato 2024 stworzyło singiel "Błyszczę", który zachwycił nie tylko połączeniem nowatorskich brzmień i sentymentalnego klimatu lat 2000., lecz także hipnotyzującym teledyskiem, wyreżyserowanym przez Brodkę.

Gdzie odbędą się koncerty Babiego Lata 2025? Trasa Santander Letnie Brzmienia rusza wraz z początkiem lipca

Santander Letnie Brzmienia 2025 będzie trzecią odsłoną festiwalu, który podbił serca polskiej publiczności. W tym roku trasa zawita do Krakowa (4-5 lipca, Lotnisko Rakowice-Czyżyny), Wrocławia (11-12 lipca, Pola Marsowe), Warszawy (8-9 sierpnia, Tor Służewiec), Gdańska (22-23 sierpnia, Plac Zebrań Ludowych) i Poznania (29-30 sierpnia, Park Cytadela). Oprócz projektu Babie Lato, na scenie zaprezentują się Mrozu, Coma i zespół Hey, powracający do koncertowania jedynie w ramach Letnich Brzmień. Następne ogłoszenia artystów, którzy dołączą do line-upu, nadejdą już w kolejnych tygodniach.