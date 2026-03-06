Majka Jeżowska o emeryturze. "Nigdy nie byłam zatrudniona na etacie"

Podczas rozmowy z Pauliną Sochą-Jakubowską w podcaście "Wprost Przeciwnie" piosenkarka otwarcie przyznała, że wysokość jej emerytury nie jest zaskoczeniem. Od początku swojej kariery działała bowiem jako artystka niezależna i nie pracowała w tradycyjnym systemie zatrudnienia.

"Nigdy nie pracowałam dla nikogo, nigdy nie byłam zatrudniona na etacie. Jedyne punkty, za które mi się należy, to, że urodziłam dziecko i studiowałam" powiedziała w podcaście.

Jak dodała, świadczenie, które otrzymuje z ZUS, wynosi nieco mniej niż tysiąc złotych miesięcznie. Artystka zaznaczyła jednak, że od dawna była świadoma, że jej sytuacja emerytalna będzie wyglądała właśnie w ten sposób.

"Dostaję niecały tysiąc. Byłam zawsze niezależną, samozatrudniającą się osobą i mam, co mam" wyjaśniła.

Dobrze znany problem w branży artystycznej

Słowa Jeżowskiej nie są odosobnione. W środowisku artystycznym temat emerytur powraca od lat, ponieważ wielu twórców przez większość kariery pracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne lub prowadzi działalność gospodarczą.

Piosenkarka zwróciła uwagę, że w podobnej sytuacji znajduje się wielu jej kolegów i koleżanek z branży. Choć przez lata byli obecni na scenie, w mediach i na koncertach, ich emerytury często pozostają na najniższym możliwym poziomie.

"Emerytury gwiazd to temat rzeka. Większość artystów może pochwalić się emeryturą na najniższym ustawowym poziomie" przyznała w rozmowie.

Wynika to z charakteru pracy artystycznej. Wielu twórców przez lata funkcjonuje jako freelancerzy, samodzielnie organizuje swoją działalność i nie zawsze regularnie odprowadza składki w takim wymiarze, jak pracownicy etatowi.

Majka Jeżowska o emeryturze i aktywności zawodowej. Artystka wciąż pracuje

Mimo niskiego świadczenia Majka Jeżowska nie zwalnia tempa. Artystka nadal pozostaje aktywna zawodowo, występuje na koncertach i bierze udział w projektach telewizyjnych.

W ostatnim czasie pojawiła się między innymi w programie "Taniec z Gwiazdami". Zapowiedziała również swoją obecność podczas sylwestrowego koncertu organizowanego przez TVP2.

Jeżowska podkreśla, że praca sceniczna nadal sprawia jej ogromną satysfakcję. Dla wielu artystów występy nie są jedynie źródłem dochodu, lecz także sposobem na pozostanie w kontakcie z publicznością i utrzymanie twórczej energii.

Choć wysokość świadczenia mogłaby budzić zdziwienie, sama artystka podchodzi do tej sytuacji z dużym spokojem. W rozmowie podkreśliła, że jest zadowolona ze swojego życia i nie postrzega swojej sytuacji jako powodu do narzekań.

"Absolutnie nie narzekam, bo lubię swoje życie. Jest mi dobrze i niczego mi nie brakuje" powiedziała.

Jej słowa pokazują szerszą perspektywę, w której kariera artystyczna często oznacza niezależność, wolność twórczą i możliwość decydowania o własnej drodze zawodowej. Jednocześnie wiąże się z innym modelem zabezpieczenia finansowego na przyszłość niż w przypadku tradycyjnego etatu.

