Maggie Reilly powraca do Polski. Co słychać u legendarnego głosu lat 80.?

Obwołana "jednym z najpopularniejszych głosów lat 80. i 90." Maggie Reilly powróci do Polski w ramach trasy "Moonlight Shadow Tour". To właśnie ta szkocka wokalistka śpiewała w wielkim przeboju "Moonlight Shadow" Mike'a Oldfielda z 1983 roku. Co już wiemy?