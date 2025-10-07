Piosenka "Któregoś dnia odlecę stąd" to pierwszy premierowy utwór Macieja Miecznikowskiego od blisko 10 lat. Nagranie jednocześnie zapowiada szykowany na 2026 r. kolejny solowy album wokalisty.

"Są takie piosenki, które powstają, ale muszą dojrzeć. Odkłada się je, a potem wraca do nich, słucha i znów chowa na później. Może tak się dzieje tylko z tymi, które są bardzo osobiste? Ta piosenka czekała na swój czas. Na moment odrodzenia po smutku. Na głębszą zadumę nad tym, co tak naprawdę jest w życiu ważne. 'Któregoś dnia odlecę stąd' - taki chyba jestem, refleksyjny i pogodny jednocześnie" - opowiada Maciej Miecznikowski, który jest autorem muzyki i tekstu.

Maciej Miecznikowski: Moment odrodzenia po smutku

W nagraniu wsparli go Kuba Frydrych (gitara), Tomasz Zieliński (bas) i Grzegorz Stasiuk (instrumenty klawiszowe, produkcja). Za teledysk odpowiada Janusz Dworzaczek.

Jego solowy dorobek obejmuje płyty "Czarodzieje" (2007), "Będzie z nami dobrze" (2014) i "Tribute to Nat King Cole" (2015).

Kim jest Maciej Miecznikowski?

Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, wokalista, multiinstrumentalista, autor piosenek, aktor, showman i osobowość telewizyjna od 2000 r. jest wokalistą grupy Leszcze (z przerwą w latach 2013-2018), z którą podbił listy przebojów, zdobywając nagrody podczas festiwali w Opolu. Śpiewał też m.in. w zespole Pudelsi oraz jako jeden z solistów w przebojowych oratoriach Piotra Rubika ("Świętokrzyska Golgota", "Tu es Petrus" i "Psałterz wrześniowy") i Bartosza Gliniaka ("Siedem pieśni Marii").

Maciej Miecznikowski ma też na koncie liczne role teatralne, operowe oraz w widowiskach muzycznych, m.in.: "Kolacja na cztery ręce", "Dzień świra", "Kwartet", "Komedia odlotowa, czyli lumbago", "2 Man Show", "Ariaci" (Kabaret Hrabi), "Victoria. True Woman Show", "Hommage a' Blues Brothers", często z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych, "Wesele Figara" czy "Uprowadzenie z Seraju".

Znalazł się też w obsadzie wystawianego w Warszawskiej Operze Kameralnej musicalu "Przerwana cisza", do którego libretto napisał prof. Henryk Skarżyński, otolaryngolog i twórca Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. To właśnie on operował Macieja Miecznikowskiego, u którego zdiagnozowano otosklerozę w zaawansowanym stadium.

