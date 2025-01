Luna wyrusza w trasę koncertową z Loreen, dwukrotną zwyciężczynią Eurowizji. "Jestem zaszczycona i gotowa"

Luna to polska wokalistka, która zadebiutowała na scenie jeszcze w 2018 r. Międzynarodową sławę zyskała jednak dopiero dzięki swojemu występowi na Eurowizji 2024. Artystka pojechała reprezentować Polskę do Malmö, gdzie wystąpiła z piosenką "The Tower". Nie udało jej się awansować do finału rywalizacji, lecz był to przełomowy moment w jej karierze.