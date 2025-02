Lunazdobyła popularność za sprawą przeboju "The Tower", z którym reprezentowała Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji 2024. Artystka, przy okazji swojego udziału w międzynarodowej rywalizacji, spotkała się z ogromną krytyką, szczególnie ze strony rodaków. Nie udało jej się zakwalifikować do wielkiego finału Eurowizji, przez co wielu internautów znalazło pretekst do hejtu.

"Przeżyłam ogromną szkołę życia i trudną lekcję dzięki Eurowizji. Teraz jestem na pewno o wiele, wiele silniejsza i czuję, jakbym tam spędziła kilka dobrych lat mojego życia" - opowiadała piosenkarka w rozmowie z Interią.

Luna wydała nowy album. "No rest" to szczera opowieść o trudnej drodze do wnętrza siebie

7 lutego 2025 r. na rynek trafił drugi album długogrający w karierze wokalistki, w którym Luna spogląda z dystansem na to, kim stała się po wystawieniu własnej osoby na medialny osąd. "No rest" to krążek, dzięki któremu piosenkarka pokazuje swoją siłę i konsekwencję w byciu sobą, pomimo narzucanych przez publikę oczekiwań.

Wizerunek Luny na Times Square. Znalazła się tuż u boku Lady Gagi

Najnowszy album Luny spotkał się ze świetnym odbiorem i uzyskał wsparcie od firmy Spotify. Zdecydowano się wyemitować spot reklamowy, z udziałem polskiej artystki, na Times Square w Nowym Jorku. Piosenkarkę można zobaczyć na potężnych telebimach od 7 do 13 lutego. Oprócz niej na ekranach wyświetla się w tym czasie m.in. wizerunek legendarnej Lady Gagi, która promuje obecnie swój nowy singiel "Abracadabra".

Rozwiń

Umieszczenie sylwetki Luny i jej nowego albumu na nowojorskim Times Square jest ogromnym wyróżnieniem dla Polki. Co ciekawe, to już drugi raz, gdy artystce udało się dostać na ekrany w USA. Luna zadebiutowała bowiem na Times Square w 2021 r., kiedy została pierwszą polską ambasadorką akcji Spotify Equal. Później w projekcie brała udział m.in. Sara James, Margaret, Daria Zawiałow czy Brodka.

Tatiana Okupnik wspomina wstydliwą wpadkę na scenie TVP