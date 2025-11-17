List Taylor Swift do Liama Payne'a trafi na aukcję. Jego treść poruszyła fanów

Dom aukcyjny Omega Auctions zapowiedział, że 2 grudnia pod młotek trafi wyjątkowy zestaw muzycznych pamiątek, a wśród nich ręcznie napisany list Taylor Swift. Dokument pochodzi z końcówki 2017 roku, kiedy gwiazda pop przygotowywała się do występu podczas Capital FM Jingle Bell Ball. W krótkiej, osobistej notatce zwróciła się do Liama Payne'a, wówczas świeżo rozpoczynającego solową karierę po latach spędzonych w One Direction.

Swift nie tylko pogratulowała mu muzycznych osiągnięć, ale również okazała mu wsparcie przed wyjściem na scenę. "Liam, dawno się nie widzieliśmy! Cudownie jest patrzeć, jak świetnie sobie radzisz. Jestem uzależniona od 'Bedroom Floor'. Super obserwować cię z daleka, zawsze ci kibicuję. Powodzenia dziś wieczorem!" - pisała w liście. Dołączona koperta z Nashville została opatrzona charakterystyczną pieczęcią woskową w kształcie litery "T", której Swift używała w korespondencji prywatnej w tamtym okresie.

Aukcja w cieniu tragedii

Choć list sam w sobie ma dużą wartość kolekcjonerską, emocjonalny kontekst jest dziś nie do pominięcia. Liam Payne zmarł jesienią ubiegłego roku w wieku 31 lat, po tragicznym wypadku w Buenos Aires. Argentyńska prokuratura ustaliła, że artysta wypadł z balkonu hotelowego. Sprawa odbiła się szerokim echem w światowych mediach, a okoliczności śmierci piosenkarza do dziś budzą poruszenie wśród fanów.

W tym kontekście list Swift staje się pamiątką szczególnie przejmującym świadectwem zawodowej solidarności i życzliwości w świecie, który często skupia się na rywalizacji. To przypomnienie o etapie, w którym Payne intensywnie rozwijał solowy dorobek, a jego single, w tym wspomniany "Bedroom Floor", trafiały na playlisty największych rozgłośni.

Rosnące zainteresowanie kolekcjonerów

Omega Auctions szacuje wartość listu na 5-10 tysięcy funtów, choć eksperci spodziewają się, że kwota może być wyższa. Zainteresowanie pamiątkami związanymi z Taylor Swift rośnie z roku na rok - zwłaszcza po sukcesach trasy "Eras Tour". Ręcznie napisane notatki artystki pojawiają się na rynku wyjątkowo rzadko, a te z wątkami osobistymi lub związane z innymi gwiazdami popu osiągają niekiedy rekordowe ceny.

Sam Payne, zarówno jako członek One Direction, jak i artysta solowy, pozostawił po sobie pamięć o jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów brytyjskiej sceny pop ostatniej dekady. Nic więc dziwnego, że pamiątki związane z jego życiem i karierą wzbudzają dziś szczególne zainteresowanie.

