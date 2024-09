Pawła Stasiaka można śmiało nazwać weteranem polskiej sceny muzycznej. Działa bowiem w branży od blisko czterech dekad. Jest wokalistą jednego z najpopularniejszych zespołów lat 80. i 90. - Papa D (dawniej Papa Dance ). Wylansował wraz z grupą przeboje, takie jak "Panorama Tatr", "Naj story" czy "Ola la la" ( sprawdź! ) . Ostatnimi czasy nagrywa jednak głównie solowo. Jest niezwykle aktywny w mediach i telewizji - w 2021 r. próbował swoich sił jako juror talent-show Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now" , a także rozpoczął swoją autorską audycję na antenie RadioSpacji.

Z początku podejrzewano u wokalisty chorobę Parkinsona, jednak ta teoria szybko została obalona. Ostatecznie okazało się, że Stasiak cierpi na neuroboreliozę. "W pewnym momencie zacząłem czuć, że przychodzę po całym dniu do domu, kładę się do łóżka i czuję, (...) jakbym był przejechany przez czołg" - wspomina początki choroby artysta, w wywiadzie ze Światem Gwiazd.

Wokalista Papa D nauczył się żyć z chorobą. Niedawno wyjechał do Szwecji, w celu nagrania nowej solowej twórczości. Do tej pory ukazały się dwa single promujące jego nadchodzący album. W wywiadzie artysta zdradził, że im więcej nałoży na siebie obowiązków, tym mniej myśli o chorobie. Tym samym zmęczenie i inne jej skutki odchodzą w zapomnienie.

"To nie jest choroba z cyklu tych, gdzie jestem przykuty do łóżka i nie mogę się poruszać. To jest choroba związana z układem neurologicznym. (...) Jeżeli jest więcej działania, więcej zajęć, to ta choroba odchodzi na drugi plan" - wyznał piosenkarz.