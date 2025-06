Na swoim koncie Lana Del Rey ma takie krążki jak "Born to Die", "Ultraviolence", "Honeymoon", "Lust for Life", "Norman Fucking Rockwell!", "Chemtrails over the Country Club", "Blue Banisters" i "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd". Kolejny projekt artystki, "Lasso", był zapowiadany już od wielu miesięcy, jednak zmienił swój koncept oraz datę wydania. Póki co nie wiadomo, kiedy projekt ujrzy światło dzienne, jednak, jak wiemy, album nosi teraz nazwę "The Right Person Will Stay".