Lady Pank odrzucili propozycję zagrania z Madonną. "Gwiazdka z telewizji, która zniknie za miesiąc"

Trasa Madonny w 1985 roku była kamieniem milowym w jej karierze. To właśnie wtedy świat usłyszał "Like a Virgin" czy "Material Girl", a młoda artystka stała się symbolem popkultury. Lady Pank mogło stać się częścią tej rewolucji. Jak wspominał Damian Michałowski:

"Lady Pank chcieli podbić USA i dostali propozycję, żeby zagrać support przed Madonną, wschodzącą gwiazdą. Ostatecznie nie zagrali..."

Madonna i jej muzyczna rewolucja

W tamtym okresie Madonna redefiniowała scenę muzyki pop. Jej twórczość od początku balansowała pomiędzy prowokacją a artystycznym poszukiwaniem - od tanecznych przebojów "Holiday" i "Borderline", przez kontrowersyjne "Like a Prayer", po późniejsze eksperymenty z elektroniką, takie jak "Ray of Light". Krytycy podkreślają, że Madonna nie tylko sprzedawała miliony płyt, ale też konsekwentnie zmieniała oblicze popkultury, łącząc muzykę z modą i sztuką performance. W 2008 roku magazyn Billboard okrzyknął ją "najbardziej wpływową artystką wszech czasów", a Rolling Stone wielokrotnie umieszczał jej albumy i single w zestawieniach najważniejszych nagrań w historii muzyki.

Menedżer, który nie uwierzył w Madonnę

Za oceanem zespołem opiekował się amerykański menedżer Brian. To on podjął decyzję o odrzuceniu propozycji, uznając Madonnę za efemeryczny fenomen."Brian, nasz menedżer w USA, odpowiedział, że Lady Pank to poważna grupa rockowa i nie będzie grać przed gwiazdką z telewizji, która zniknie za miesiąc" - wspominał po latach Janusz Panasewicz.

Zamiast Lady Pank - Beastie Boys

Ponieważ Polacy odmówili, miejsce supportu zajęła wówczas mniej znana formacja Beastie Boys. Dla nich była to przepustka do międzynarodowej kariery. Panasewicz przyznał po latach, że z dzisiejszej perspektywy decyzja o odrzuceniu współpracy z Madonną była błędem.

