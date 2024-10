Dziennikarz z polskiego portalu naEKRANIE miał ostatnio okazję przeprowadzić wywiad z Lady Gagą. Artystka promuje obecnie kinową produkcję "Joker: Folie à Deux", w której odgrywa jedną z ról pierwszoplanowych. Nie przeszkodziło to w krótkiej rozmowie na temat jej poczynań muzycznych. Dziennikarz zapytał gwiazdę wprost, o to, czy zamierza wrócić do Polski w najbliższym czasie. "Jeśli zagram koncerty w Europie, to przyjadę do Polski na pewno" - wyznała Lady Gaga.