Kuba Karaś to polski artysta, który w branży muzycznej działa już ponad dekadę. Urodził się i wychowywał w Zabrzu. Pasję do muzyki odkrył w sobie już jako młody chłopak, lecz nigdy nie podjął decyzji o kształceniu się w tym kierunku - jest samoukiem. Gra zarówno na gitarze, basie, jak i instrumentach klawiszowych. Pierwsze kroki na scenie stawiał w małym zespole metalowym, aż wreszcie poznał Justynę Święs. Wraz z koleżanką z liceum postanowił założyć zespół, który niedługo później zawojował na naszym rodzimym rynku elektronicznym i alternatywnym.

W 2011 r. Kuba Karaś i Justyna Święs rozpoczęli współpracę zakładając zespół The Dumplings. Kuba grał na instrumentach, Justyna czarowała swoim głosem, a razem pisali niebanalne teksty piosenek, choć wciąż byli nastolatkami. Początkowo grali raczej akustycznie, dla siebie i dla małych, lokalnych publiczności, aż wreszcie w 2013 r. nastąpił wielki przełom. Duet wysłał kilka swoich piosenek do popularnego wówczas twórcy internetowego Łukasza Jakubiaka. Ten przesłuchał utwory i postanowił zaprosić muzyków do swojego talk-show "20m²", dzięki czemu o The Dumplings usłyszała szersza publiczność.

Kuba Karaś założył zespół The Dumplings i niedługo później stał się jedną z najważniejszych postaci polskiej muzyki alternatywnej

Pół roku później The Dumplings wkroczyli do studia i nagrali kilkanaście piosenek na swój debiutancki album "No Bad Days". Podpisali kontrakt z wytwórnią Warner Music Poland i tak zaczęła się ich ogólnopolska kariera. Singiel promujący pierwsze wydawnictwo - "Technicolor Yawn" - okazał się absolutnym hitem wśród fanów alternatywy i otworzył Kubie oraz Justynie drzwi do największych scen w kraju. Krążek otrzymał także pozytywne opinie krytyków i nagrodę Fryderyka (w kategorii Fonograficzny debiut roku).

Dalsze lata kariery The Dumplings obfitowały w występy na festiwalach takich jak Open'er czy OFF, a także na zagranicznych showcase'ach - Liverpool SoundCity czy The Great Escape w Brighton. W 2015 r. ukazał się drugi album duetu, zatytułowany "Sea You Later", który uzyskał status złotej płyty. Trzy lata później muzycy wydali "Raj", który dotarł na zaszczytne czwarte miejsce polskiej listy przebojów.

W 2019 i 2020 r. grupa wydawała kolejne single - m.in. "Bez słów", który został stworzony na potrzeby kampanii reklamowej firmy Durex czy "Każda z nas", wspierający protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących kobiet. Wreszcie Kuba i Justyna podjęli decyzję o zawieszeniu działalności grupy na kolejnych kilka lat.

Po zawieszeniu działalności The Dumplings i Comy powstał zespół Karaś/Rogucki

Dzięki decyzji o przerwie w działalności The Dumplings Kuba Karaś mógł skupić się na swoim nowym projekcie - zespole Karaś/Rogucki. Wszedł wówczas we współpracę z Piotrem Roguckim - dotychczasowym liderem zespołu Coma, który w 2020 r. również postanowił zawiesić występy. Artyści zaprosili do grupy jeszcze Kamila Holdena Kryszaka (gitara) i Wiktorię Jakubowską (perkusja). Prędko stali się jedną z najważniejszych formacji w polskim popie alternatywnym.

Karaś odpowiadał za produkcję i klawisze, a Rogucki za enigmatyczne teksty. Pierwszym utworem, którym podzielili się z publicznością był cover "1996" zespołu T.Love. Utwór prędko został doceniony i otrzymał nominację do Fryderyków w kategorii Najlepsze nowe wykonanie.

Pierwszym autorskim utworem grupy były "Bolesne strzały w serce", a 14 lutego 2020 r. Karaś/Rogucki oddali w ręce fanów debiutancką płytę "Ostatni bastion romantyzmu". Na krążku znalazło się 11 muzycznych opowieści o miłości w trudnych "czasach cybernetycznej zarazy".

Przez kolejne lata kariery Karaś/Rogucki występowali na wielu festiwalach w Polsce (m.in. Męskim Graniu, Olsztyn Green Festivalu czy Letnich Brzmieniach). W 2022 r. wydali drugi krążek, zatytułowany "Czułe kontyngenty", a dwa lata później pożegnali się z polską publicznością wydawnictwem "Atlas iskier". Rozeszli się po kilku latach współpracy twierdząc, że wyczerpali pomysły na projekt do samego cna. "Skończył nam się zapas pomysłów dotyczących tego tematu, który eksploatujemy od trzech albumów. W ogóle nie mieliśmy w planach robienia więcej niż jednego albumu i uważaliśmy, że będzie super, jak nam się uda go zrobić" - opowiadał Rogucki w rozmowie z Tomaszem Żądą.

The Dumplings wrócili do wspólnego grania

Wraz z zakończeniem działalności duetu Karaś/Rogucki przyszedł czas na wznowienie współpracy z Justyną Święs. The Dumplings postanowiło bowiem hucznie świętować 10. urodziny swojej debiutanckiej płyty. Muzycy wydali dwie nowe piosenki - "W naszym zabetonowanym mieście" (będące kontynuacją piosenki "Betonowy las" z pierwszego albumu) oraz "To nie powtórzy się". Ogłosili także wydanie winylowej wersji swojego ostatniego krążka "Raj" i kilka tras koncertowych z rozbudowaną sekcją orkiestrową.

Kuba Karaś wyprodukował znane polskie albumy. Ma na koncie współpracę z Julią Wieniawą czy Tymkiem

Kuba Karaś ma na swoim koncie nie tylko płyty i występy z zespołami The Dumplings oraz Karaś/Rogucki. Od wielu lat spełnia się solowo grając DJ sety na przeróżnych imprezach i wydarzeniach muzycznych. Dodatkowo jest jednym z najbardziej rozchwytywanych producentów na polskim rynku. Miał okazje produkować albumy m.in. Julii Wieniawy ("Omamy"), Marceliny ("Koniec wakacji") czy Ofelii ("8"). Współpracował także ze Szczylem (przy "Promilu"), Tymkiem (współtworząc "Oczko w głowie") oraz Catz'N Dogz.

Życie prywatne Kuby Karasia. Przez kilka lat związany był z Jessicą Mercedes

W mediach nazwisko Kuby Karasia często pojawia się przy okazji plotek na temat jego życia uczuciowego. W 2019 r. artysta związał się ze znaną blogerką modową, Jessicą Mercedes, co otworzyło mu drzwi "na salony". Relacja muzyka i celebrytki zaskoczyła wielu internautów, bowiem wcześniej, przez cztery lata, Jessica wydawała się tworzyć zgrany i szczęśliwy związek z Andrzejem Skowronem. Choć z początku para zmuszona była radzić sobie z nieprzychylnymi komentarzami i szerzącymi się plotkami, z czasem udało im się zyskać status jednej z najważniejszych power couples show-biznesu.

W 2022 r. w związku pojawił się pierwszy kryzys i choć para była dotychczas nierozłączna, zdecydowała się na zakończenie relacji. Do zerwania doszło, gdy Jessica i Kuba odbywali wspólną podróż do Stanów Zjednoczonych. Zza oceanu wrócili już jako single. lecz rozłąka nie trwała długo. Zakochani prędko zatęsknili za sobą i jeszcze w tym samym roku wyruszyli w kolejną wspólną podróż - tym razem w Alpy - gdzie spędzali romantyczny czas we dwoje.

Do ostatecznego rozstania pary doszło w 2024 r., co potwierdziła Jessica w swoim podcaście "Przebudzenie". W rozmowie z Magdą Gessler, na temat relacji damsko-męskich, wyznała, że jest singielką.

W mediach aż huczy od plotek o jego nowym związku. Czy Kuba Karaś i Julia Wieniawa spotykają się?

Niedługo później w sieci zaczęły pojawiać się plotki na temat kolejnego związku Kuby Karasia ze znaną gwiazdą. Tym razem serce muzyka miała skraść Julia Wieniawa, która po głośnym rozstaniu z Nikodemem Rozbickim zarzekała się, że jest singielką. Fotoreporterzy zaczęli jednak coraz częściej przyłapywać wokalistkę na spędzaniu czasu z Karasiem. Choć wiadomo, że muzyk współpracował z nią przy debiutanckim albumie, media zaczęły dopatrywać się w ich relacji czegoś więcej niż więzi zawodowej.

Pod koniec lipca ubiegłego roku do internetu trafiły wspólne zdjęcia Wieniawy i Karasia z Sopotu, a w drugiej połowie października piosenkarka i aktorka sama pochwaliła się w mediach społecznościowych fotką z muzykiem. Niedawno fotoreporterzy znów przyłapali ich na wspólnym wypadzie - tym razem wieczorową porą, w jednym samochodzie.

Jak na razie żadna ze stron nie zabrała głosu w sprawie i nie potwierdziła oficjalnie doniesień. Mimo to ich spotkania budzą spore emocje, bowiem aktorka niegdyś przyjaźniła się z byłą partnerką muzyka. Koleżeństwo Jessiki Mercedes i Julii Wieniawy zakończyło się niespodziewanie, przez co internauci mają teorię, że celebrytki pokłóciły się właśnie o Karasia.

