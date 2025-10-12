Krzysztof Krawczyk był jedną z najwybitniejszych postaci na polskim rynku muzycznym. W historii zapisał się jako niezwykle charyzmatyczny wokalista solowy, jak i były członek kultowego zespołu Trubadurzy. Odnosił nieustanne sukcesy, zachwycał swoimi koncertami zarówno w Polsce, jak i za granicą, a fani nie przestawali zachwycać się jego głębokim, barytonowym głosem. Artysta zmarł w 2021 r. pozostawiając słuchaczy w głębokiej żałobie.

W trakcie swojej wieloletniej kariery wylansował przeboje takie jak "Parostatek", "Mój przyjacielu", "Chciałem być", "Trudno tak" (nagrane w duecie z Edytą Bartosiewicz) czy "Bo jesteś ty", które wspominane są do dziś. Artysta udowadniał, że jego twórczość łączy pokolenia - kultowe piosenki śpiewali zarówno ci starsi, którzy właśnie na nich się wychowali, jak i dużo młodsi Polacy, dzięki czemu Krawczyk w ostatnich latach swojego życia pojawiał się nawet na koncertach w ramach studenckich Juwenaliów.

Nieodżałowany artysta miał w swoim repertuarze setki piosenek, a większość z nich była i jest Polakom doskonale znana. Niewielu pamięta jednak utwór "Pośpieszny pociąg 8:02", który w latach 80. bił rekordy popularności! Choć telewizja upodobała sobie właśnie tę kompozycję Krawczyka, nie stała się ona tak wielkim przebojem, jak inne.

To zapomniany przebój Krzysztofa Krawczyka! W latach 80. pokochała go telewizja

Lata 80. były dla Krawczyka czasem podróży i tras koncertowych w Stanach Zjednoczonych. Piosenkarz śpiewał wówczas głównie dla polonijnej publiczności w USA, ale jednocześnie nagrywał nowe piosenki z myślą o polskim rynku. Niegdyś udzielając wywiadu dla Polskiego Radia przyznał, że jednym z kawałków, które udało mu się wówczas przemycić do kraju był właśnie "Pośpieszny pociąg 8:02".

Kompozycja powstała w 1982 r. Za muzykę odpowiedzialny był Ryszard Kniat, a autorami tekstu zostali Andrzej Sobczak (który napisał także słowa do "Za tobą pójdę jak na bal" czy "Ostatni raz zatańczysz ze mną") i Andrzej Kosmala (który był współautorem "Tobie mamo" i "Arrivederci moja dziewczyno").

"W stanie wojennym był taki cytat, że 'złapie pan pociąg, ale tam już nikt nie czeka na końcowej stacji i trzeba powrotny złapać'. I tak wróciłem w 1985 r. Potem udało się oficjalnie zaśpiewać tę piosenkę, bo w telewizji była premiera i się spodobało. Nie był to jakiś wielki przebój, ale był stylowy i telewizja bardzo lubiła tę piosenkę" - opowiadał Krzysztof Krawczyk na antenie Polskiego Radia.

Krawczyk przypominał Polakom o swoim utworze "Pośpieszny pociąg 8:02"

Choć piosenka "Pośpieszny pociąg 8:02" za czasów PRL-u chętnie puszczana była w telewizji, Polacy prędko o niej zapomnieli. Dziś nie cieszy się już tak dużą popularnością. Krawczyk próbował jednak kilkukrotnie przypominać o niej swoim słuchaczom. Utwór znalazł się bowiem na reedycji albumu "Country Album (Krzysztof Krawczyk Antologia)" z 1995 r., a cztery lata później trafił także na krążek "Gold".

