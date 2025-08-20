Kim jest Carla Fernandes? To ona wygrała "Bursztynowego Słowika 2025" w Sopocie
Carla Fernandes zgarnęła wczoraj, 19 sierpnia, "Bursztynowego Słowika 2025". Młoda wokalistka zachwyciła na Top of the Top Sopot Festivalu widzów i internautów, którzy postanowili oddać na nią swój głos. "Proszę, wybaczcie te łzy, ten wieczór był dla mnie bardzo ważny. Dziękuję moim fanom. Dziękuję za wiarę i za to, że jesteście na co dzień. Wielkie podziękowania dla chłopaków z zespołu" - przekazała ze sceny wzruszona Carla, która ponownie zaprezentowała wygrany utwór "Co jeśli?". Kim jest młoda piosenkarka?
"Co jeśli?" to tylko ułamek twórczości 22-latki. Jej ostatnim wydaniem jest piosenka "Wszystko to co mam", zaś fani pokochali takie hity jak "Więcej", "Do gwiazd" czy "Mi Amor". Polacy mogą pamiętać młodą piosenkarkę z popularnego show TVP - zyskała rozpoznawalność w 2019 roku, docierając do finału drugiej edycji programu "The Voice Kids".
Carla Fernandes zaczynała w "The Voice Kids". Choć nie wygrała w TVP, jej kariera nabrała rozpędu
Carla była w drużynie Dawida Kwiatkowskiego, który od zakończenia programu wielokrotnie kierował w stronę wokalistki słowa wsparcia. Przypomnijmy, iż w finale "TVK" Carla wykonała cover utworu Alessii Cary "Scars to Your Beautiful". Choć nie trafiła do ścisłej trójki, która walczy o wygraną, udział w programie otworzył jej drzwi do kariery na polskich rynku muzycznym.
Carla Fernandes to znana z trzeciej edycji "The Voice Kids" wokalistka o polsko-hiszpańsko-portugalskich korzeniach (ma matkę Polkę oraz ojca pół Hiszpana i pół Portugalczyka). Urodziła się 19 kwietnia 2003 roku w Londynie, zaś płynnie mówi w kilku językach, w tym polskim i hiszpańskim. Jej językiem ojczystym jest jednak angielski.
Niewielu wie, że w 2021 roku Carla podjęła studia na kierunku stomatologicznym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, lecz po pierwszym roku wzięła urlop dziekański, aby rozwijać swoją karierę muzyczną. Artystka jest w związku z producentem Dominikiem Buczkowskim-Wojtaszkiem - w 2019 roku był on nominowany do Fryderyków w kategorii "autor roku" i "kompozytor roku". Współpracował z takimi artystami, jak między innymi Sobel, sanah, Doda, Dawid Kwiatkowski, Viki Gabor, Lanberry i Kayah.
Carla Fernandes może się pochwalić dwiema współpracami z zagranicznymi artystami. "Por que" nagrała z hiszpańskim raperem Maikelem Delacallem, natomiast "Entera" z amerykańskim wokalistą Mattem Hunterem. Choć 22-letnia piosenkarka tworzy dla siebie, na tym nie poprzestaje. Co ciekawe, pisze utwory również dla innych twórców - to właśnie ona stworzyła takie piosenki jak "Ten jeden moment" Wersow oraz "I Just Need a Friend" Mai Krzyżewskiej, polskiej reprezentantki na Eurowizji Junior.