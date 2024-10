Kiepski prezent na czterdzieste urodziny. Jej kariera to ostatnio pasmo porażek

Katy Perry , właściwie Katheryn Elizabeth Hudson, urodziła się 25 października 1984 roku w Santa Barbara w Kalifornii. Pochodzi z religijnej rodziny, jej ojciec jest pastorem. Stąd też jej wczesne zainteresowanie muzyką, zwłaszcza gospel. W 2001 roku, jeszcze pod prawdziwym nazwiskiem, wydała swój debiutancki album "Katy Hudson", który nie odniósł większego sukcesu. Mimo to nie zniechęciła się.

I rzeczywiście — przełom nastąpił w 2007 roku, kiedy podpisała kontrakt z wytwórnią Capitol Records. Prawdziwą sławę Katy Perry zdobyła już rok później, w 2008 roku, wydając swój drugi album studyjny "One of the Boys". Na tej płycie znalazły się dwa z największych przebojów Perry - "I Kissed a Girl" oraz "Hot n Cold". Dzięki nim album uplasował się na 33. miejscu wśród najlepiej sprzedających się płyt 2008 roku.