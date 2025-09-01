Kayah pogrążona w żałobie. Artystka przekazała druzgocące wieści
W ostatni wieczór sierpnia Kayah przekazała fanom smutną wiadomość - zmarła jej ukochana mama, Krystyna. Choć początkowo wahała się, czy podzielić się tą informacją, w końcu postanowiła o tym napisać. Ten dramatyczny rok stał się dla wokalistki szczególnie bolesny - w lutym pożegnała również ojca.
Choć Kayah zawsze stara się utrzymywać bliski kontakt z fanami, ten moment żałoby był wyjątkowo trudny. W lutym 2025 roku artystka poinformowała o śmierci ojca, publikując wzruszające nagranie z Pieśnią Przejścia. Teraz - kolejne odejście bliskiej osoby.
Fani wspierają Kayah w trudnych chwilach
Wpis Kayah na Facebooku przyciągnął falę serdecznych komentarzy od fanów i znajomych. Internauci pisali:
"Kasiu, moje kondolencje - przytulam Cię z całego serca razem z moją/naszą Krystynką"
"Wyrazy współczucia",
"Kasiu, bardzo mi przykro, wiem też, że wczorajszy koncert był z tego powodu bardzo trudny dla Ciebie",
"Współczuję Kasiu. Za dużo nieszczęść jak na jednego człowieka"
Artystce trudno było przekazać smutną wiadomość
W swoim wpisie Kayah napisała wprost:
"Zastanawiałam się, czy powinnam, ale potem myślałam, że jednak tylu ludzi ją znało i należy im się ta informacja. Moja mama Krysia zmarła wczoraj o 23.20. Nic więcej nie napiszę". Decyzja o publikacji tej osobistej tragedii świadczy o jej potrzebie uczciwej komunikacji z publicznością, nawet w chwilach największego smutku.
Kim jest Kayah i co wnosi do polskiej muzyki?
Kayah od lat 80. jest obecna na polskiej scenie muzycznej jako piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka, producentka muzyczna, prezenterka radiowa i telewizyjna oraz założycielka wytwórni Kayax. Porusza się swobodnie po różnych gatunkach: popie, soulu, jazzie, muzyce folkowej oraz dance. Eksperymentowała też z disco, funkiem, elektroniką oraz dźwiękami bałkańskimi.