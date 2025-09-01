Kayah pogrążona w żałobie. Artystka przekazała druzgocące wieści

Choć Kayah zawsze stara się utrzymywać bliski kontakt z fanami, ten moment żałoby był wyjątkowo trudny. W lutym 2025 roku artystka poinformowała o śmierci ojca, publikując wzruszające nagranie z Pieśnią Przejścia. Teraz - kolejne odejście bliskiej osoby.

Fani wspierają Kayah w trudnych chwilach

Wpis Kayah na Facebooku przyciągnął falę serdecznych komentarzy od fanów i znajomych. Internauci pisali:

"Kasiu, moje kondolencje - przytulam Cię z całego serca razem z moją/naszą Krystynką"

"Wyrazy współczucia",

"Kasiu, bardzo mi przykro, wiem też, że wczorajszy koncert był z tego powodu bardzo trudny dla Ciebie",

"Współczuję Kasiu. Za dużo nieszczęść jak na jednego człowieka"

Artystce trudno było przekazać smutną wiadomość

W swoim wpisie Kayah napisała wprost:

"Zastanawiałam się, czy powinnam, ale potem myślałam, że jednak tylu ludzi ją znało i należy im się ta informacja. Moja mama Krysia zmarła wczoraj o 23.20. Nic więcej nie napiszę". Decyzja o publikacji tej osobistej tragedii świadczy o jej potrzebie uczciwej komunikacji z publicznością, nawet w chwilach największego smutku.

Kim jest Kayah i co wnosi do polskiej muzyki?

Kayah od lat 80. jest obecna na polskiej scenie muzycznej jako piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka, producentka muzyczna, prezenterka radiowa i telewizyjna oraz założycielka wytwórni Kayax. Porusza się swobodnie po różnych gatunkach: popie, soulu, jazzie, muzyce folkowej oraz dance. Eksperymentowała też z disco, funkiem, elektroniką oraz dźwiękami bałkańskimi.

