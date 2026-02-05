Gdy w Polsce panuje sroga zima, coraz więcej gwiazd decyduje się na odpoczynek od zawodowych obowiązków i wakacje w ciepłych krajach. Niedawno Justyna Steczkowska pochwaliła się swoim wyjazdem na Seszele. Gwiazda relacjonuje w swoich mediach społecznościowych podróż, zachwycając nie tylko rajskim klimatem czy pięknymi krajobrazami, lecz także swoją nienaganną sylwetką.

Justyna Steczkowska ma 53 lata i wciąż zachwyca nienaganną sylwetką. Jaki jest jej sekret?

53-letnia wokalistka utrzymuje znakomitą formę, a jej sylwetka zdaje się nie zmieniać, pomimo mijających lat. Jakiś czas temu, w rozmowie z Jastrząb Post, przyznała, że jest to efekt zarówno zdrowego odżywiania, jak i regularnych ćwiczeń.

"Nie trzeba robić nic wyszukanego. Ważne, żeby się ruszać, ćwiczyć, a także dużo spacerować" - wyjawiła. "Uwielbiam jeść, ale staram się nie przesadzać z cukrem, bo jest on oczywiście bardzo ciężki, niezdrowy i niepotrzebny nam zbytnio. Staram się też jeść mniej węglowodanów" - dodała autorka hitu "Dziewczyna szamana".

W innych wywiadach reprezentantka Polski na Eurowizji 2025 zaznaczała, że niestraszna jej jest medycyna estetyczna. "Jestem jak najbardziej na tak. Tylko, że ja jestem akurat za taką medycyną estetyczną, która nie powoduje drastycznych zmian na twarzy, tylko pozwala utrzymać naszą skórę w dobrym zdrowiu i w dobrej kondycji. Każdy niech robi, jak chce i czuje się z tym, jak chce. Ja lubię wyglądać naturalnie, ale najmłodziej, jak się da w moim wieku" - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

Justyna Steczkowska chwali się rajskimi wakacjami. Fani zachwyceni wyglądem 53-latki!

Teraz, gdy kadry z wakacji Steczkowskiej na Seszelach obiegły sieć, wokalistka po raz kolejny udowodniła, że jej sylwetka może równać się z niejedną figurą gwiazdy młodego pokolenia. Diwa pochwaliła się nagraniami z nurkowania, a wcześniej zapozowała przed obiektywem w kostiumie kąpielowym, prezentując swoje wdzięki.

Fani prędko zareagowali na nagrania oraz fotografie Steczkowskiej w bikini. Zachwycili się pięknem otoczenia, lecz także zjawiskową urodą i sylwetką piosenkarki. "Piękna, jak zawsze", "Jestem fanką pani urody", "Nie mogę się napatrzeć! Piękna, mądra, chcę się słuchać i słuchać", "Pani Justyno, proszę zdradzić sekret na tak piękną skórę!!! Jak u 20-latki", "Pięknie wyglądasz! Wypoczywaj i ładuj baterie", "Bogini", "Zjawiskowa!" - czytamy w komentarzach na Instagramie.

