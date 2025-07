Justyna Steczkowska to słynna polska wokalistka, która dała o sobie znać szerszej publiczności jeszcze w latach 90. Wówczas zachwyciła Polaków swoim udziałem w programie "Szansa na sukces" , gdzie w spektakularny sposób wykonała hit Maanamu "Boskie Buenos" . Po zwycięstwie w show TVP wystąpiła w koncercie "Debiuty" podczas KFPP w Opolu, otrzymując nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca.

W 2025 r. Justyna Steczkowska ponownie znalazła się na samym szczycie - wszystko za sprawą swojego udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji. Artystka w rywalizacji zachwyciła nieoczywistą piosenką, a także spektakularnym show. Co prawda jurorzy nie docenili starań Polki, lecz publiczność ochoczo wsparła ją swoimi głosami. Ostatecznie gwiazda uplasowała się w finałowym rankingu na 14. miejscu.

Wyjątkowe zdolności wokalne, energiczne choreografie i ciekawa promocja piosenki "Gaja" w sieci były szeroko chwalone przez miłośników Eurowizji. Steczkowską zachwyceni byli nie tylko rodacy, lecz także osoby z innych państw. Okazuje się, że przekłada się to na wyniki oglądalności, którymi właśnie pochwaliła się gwiazda.

Po powrocie ze Szwajcarii fani wciąż chętnie słuchali eurowizyjnego utworu Steczkowskiej. Gwiazda zaprezentowała wersję live specjalnie dla swoich rodaków m.in. podczas Polsat Hit Festivalu w Sopocie czy koncertu "Wrocław Przyszłości" . Doprowadziło to do kolejnego sukcesu piosenki - w mediach społecznościowych diwy pojawiło się ważne ogłoszenie.

"To jest mój utwór numer 1 w tym roku, moja piosenka mocy. Przypomina mi, że wszystko jest możliwe", "Brawo kochana, udowodniłaś już dawno temu, że jesteś najlepszą artystką w tym kraju", "Gratulacje Pani Justynko! Lecimy dalej, po 20 mln", "Świetny wynik. Sam słuchałem niezliczone ilości razy. Teraz trzeba trzymać kciuki i słuchać innych utworów, które też są warte osiągnięcia konkretnych wyników!", "Jesteś królową, zasługujesz na to! Będę cię wspierać aż do ostatniego tchnienia" - czytamy w komentarzach na Instagramie.