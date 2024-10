Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Nieustannie, od kilku lat, króluje zarówno w branży muzycznej, jak i aktorskiej. Artystka należy do osób ambitnych i wciąż pnie się po szczeblach drabiny do sukcesu. Ostatnio wkroczyła na zupełnie nowy rynek - próbuje swoich sił w branży nieruchomości.

Pod ogłoszeniem brakowało chętnych. Horrendalne kwoty odstraszyły ludzi, co doprowadziło Wieniawę do podjęcia kolejnych kroków. Artystka zdecydowała się na promocję! Jakiś czas temu w sieci pojawiło się zupełnie nowe ogłoszenie, w którym to samo mieszkanie zostało wystawione za 6500 złotych. Wokalistka obniżyła cenę o 7 procent. Co na to oglądający?