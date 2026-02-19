Julia Wieniawa dosadnie o swoich partnerach. "Każdy mój były chłopak był moim fanem"

Życie prywatne Julii Wieniawy od dawna budziło zainteresowanie opinii publicznej. Jej medialny związek z Antonim Królikowskim rozpoczął serię romansów, które były szeroko komentowane w mediach. Po rozstaniu z Królikowskim artystka związała się z Aleksandrem Baronem z zespołu Afromental, który później znalazł szczęście u boku Sandry Kubickiej. Kilka lat trwała także relacja z Nikodemem Rozbickim. Obecnie media spekulują o jej bliskości z Kubą Karasiem, choć sama Wieniawa nie potwierdza tych doniesień.

Byli partnerzy wciąż jej fanami?

Podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN Wieniawa zaskoczyła dziennikarzy swoimi słowami o byłych partnerach. Przyznała, że każdy z nich był jej fanem, a niektórych podejrzenia wskazują, że pozostają nimi do dziś, śledząc jej instagramowe relacje.

"Każdy mój były chłopak był moim fanem. Ciekawe, czy nadal są… Myślę, że tak. Po tym, jak sprawdzają moje stories, to chyba są" - żartobliwie komentowała aktorka.

Choć Julia Wieniawa od pewnego czasu pozostaje singielką i spędziła walentynki w towarzystwie przyjaciółki Natsu, w rozmowie z tvn.pl wyznała, że nie cieszy się ze swojej "singielskiej ery". Podkreśliła, że otwiera się na nowy związek i refleksyjnie podsumowała swoje oczekiwania wobec idealnego partnera.

"Nie istnieją w ogóle idealni ludzie. I to jest chyba moja nauka ostatnich lat, że zawsze mi się wydawało, że za rogiem będzie ten idealny partner. Ale nie ma czegoś takiego i trzeba się tego oduczyć. Ja też nie jestem idealna. Chociaż… (śmiech)" - mówiła Wieniawa, dodając, że chce ponownie otworzyć swoje serce. Artystka konsekwentnie stawia na rozwój kariery, ale nie ukrywa, że jest gotowa na nowe miłosne doświadczenia.

