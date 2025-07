" JoJo Siwa to amerykańska piosenkarka, tancerka, aktorka i osobowość telewizyjna, która zdobyła światową popularność dzięki swoim energetycznym występom, kolorowemu stylowi i bezkompromisowej autentyczności" - czytamy w zapowiedzi.

Dodajmy, że JoJo przyjedzie do kraju pochodzenia swoich przodków - ma polskie pochodzenie od strony swojego ojca. Tom Siwa wprawdzie przyszedł na świat już w USA, ale jego rodzice i dziadkowie wywodzą się z Polski.

JoJo Siwa przyjedzie do Polski. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Przedsprzedaż Citi Handlowy startuje 18 lipca o godz. 12:00. Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster Polska rusza tego samego dnia o godz. 14:00. Z kolei do sprzedaży ogólnej bilety trafią 21 lipca o godz. 10:00.

JoJo Siwa to obecnie 22-letnia amerykańska wokalistka, tancerka, gwiazda YouTube'a i influencerka, która zyskała popularność w 2015 r. Wystąpiła wówczas w programie "Dance Moms" i prędko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek. Kanał Nickelodeon zainteresował się współpracą z młodą gwiazdą, dzięki czemu JoJo wystąpiła w wielu jego produkcjach, m.in. "The Thundermans" i "School of Work".