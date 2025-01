Muzykę do "Motylem jestem" skomponował Andrzej Korzyński. Pierwotnie miała to być instrumentalna ścieżka do serialu kryminalnego "S.O.S" w reżyserii Janusza Morgensterna. Utwór ostatecznie nie trafił do produkcji, ale zyskał nowe życie, gdy tekst dopisał do niego Andrzej Tylczyński. W 1975 roku "Motylem jestem" zdobyła tytuł Piosenki Roku, stając się prawdziwym fenomenem.