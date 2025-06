Podczas występu na Ekipa Festiwal Wersow zaśpiewała m.in. "Taka sama" . Na tę piosenkę na scenie dołączył do niej Friz - współwykonawca utworu, a prywatnie chłopak Wersow. Niestety młode gwiazdy postanowiły wspomóc się playbackiem, co nie umknęło uwadze fanów.

"Ci ludzie nie śpiewają, ale ruszają ustami do gotowego podkładu. Czemu nie piszą wprost, że to nie jest koncert?", "Czy mogą zaśpiewać coś sami, bez playbacku?", "Przecież on nawet nie udaje, że to nie jest z playbacku", "Festiwal playbacku" - komentowali wściekli uczestnicy.