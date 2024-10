"On The Floor", "Jenny from the Block", "Waiting for Tonight", "If You Had My Love" to tylko jedne z wielu hitów Jennifer Lopez, które ta wypromowała. Wokalistka jest znana również z angażowania się w produkcje filmowe - "Powiedz tak", "Pokojówka na Manhattanie" i "Sposób na teściową" u boku Jane Fondy sprawiły, że artystka mogła swobodnie poruszać się w obszarze filmu, muzyki oraz produkcji. Jej uczestnictwo w projektach oznaczało sukces, więc współpraca z gwiazdą z Bronksu była jawnie pożądana.

Jeden z utworów Jennifer Lopez, zatytułowany "Let's Get Loud" (sprawdź!) , stał się swego rodzaju hymnem fiest, karnawałów i szykownych imprez. Jak wskazuje tytuł, ma być po prostu głośno, jednak niewielu wie, w jaki sposób powstawał jeden z najpopularniejszych utworów J.Lo.

Jennifer Lopez: od debiutu po Aleję Gwiazd w LA

"Let's Get Loud" to ostatni singel z debiutanckiego albumu wokalistki, zatytułowanego "On the 6". Piosenka została wydana w 2000 roku i stała się tanecznym symbolem nowego tysiąclecia. J.Lo chciała udowodnić, że nie potrafi tylko grać, ale kocha również śpiewać. Zaczęła nagrywać swój debiutancki album studyjny "On the 6" - równocześnie piosenkarka była świadoma, że otrzymała kontrakt płytowy na podstawie swojego wyglądu i już ugruntowanej pozycji w branży rozrywkowej. Chciała za wszelką cenę udowodnić, że ma talent muzyczny, i że sprawdzi się w tej roli.

Tuż przed debiutem jej muzyki krytycy zastanawiali się, dlaczego tak właściwie aktorka zdecydowała się wejść w świat muzyki. Sądzili, że w przypadku niepowodzenia na muzycznych notowaniach, kariera aktorska Lopez mogłaby się skończyć. Jennifer jednak twardo postawiła na swoim i skupiła się na tworzeniu.

Swój debiut muzyczny Jennifer Lopez wydała w 1999 roku. Właśnie wtedy pojawił się krążek "On the 6". Jak przyznała sama artystka, tytuł płyty oznacza nic innego jak "W (nr pociągu) 6" i odnosi się do czasów, kiedy młoda Jennifer podróżowała linią metra nr 6 z Bronksu, gdzie mieszkała, do Manhattanu, gdzie ówcześnie pracowała.

Album wypromował wiele hitów, jednak to właśnie "Let's Get Loud" stał się elementem kluczowym w karierze wokalistki. Piosenka została pierwotnie napisana przez Glorię Estefan, jednak ta uznała, że utwór jest zbyt podobny do jej poprzednich nagrań. Przekazała piosenkę Jennifer, stwierdzając, że młoda piosenkarka będzie się przy niej "bardziej bawić" i nada jej "nowy charakter".

"Let's Get Loud" napisali Gloria Estefan i Kike Santander, którzy również zaaranżowali i współprodukowali piosenkę wraz z Emilio Estefanem Jr., Javierem Garzą i Marcelo Anezem. Twórcy nagrali również wokale Jennifer do utworu, a stało się to w Crescent Moon Studios w Miami na Florydzie.

J.Lo - pochodzenie a gatunek muzyczny

Jennifer Lopez jest córką Portorykańczyków - Guadalupe Rodríguez i Davida Lopeza. Muzyka, którą zaczęła tworzyć, została pozytywnie odebrana przez krytyków, którzy dali jej zielone światło na dalsze produkcje. "W nowym utworze Jennifer Lopez nie traci czasu i śmiele podkreśla swoje latynoskie pochodzenie" - stwierdził Mario Tarradell w "The Dallas Morning News". Jennifer Lopez mianowano nową twarzą latynoskiego popu, wykorzystującego między innymi elementy flamenco czy salsy. Twórczość artystki zaczęto określać mianem ognistego, pełnego duszy brzmienia, które pasuje do publicznej persony znanej już aktorki.

Jennifer Lopez i Ben Affleck: batalia o pieniądze

Jennifer Lopez romansowała z wieloma gwiazdorami, a jej pierwszym mężem był Ojani Noa (lata 1997-1998), później Cris Judd (od 2011 do 2003), następnie Marc Anthony (2004-2014). W 2022 roku "Jenny from the Block" wyszła za Bena Afflecka, jednak para rozstała się, a teraz walczy o podział majątku. Wokalistka złożyła pozew o rozwód w sierpniu tego roku, po zaledwie dwóch latach małżeństwa.

"Bennifer", bo tak fani nazwali związek duetu, wrócili do siebie po ponad 20 latach od pierwszego narzeczeństwa. Wzięli niespodziewany ślub w Las Vegas, jednak relacja pary nie przetrwała. Jennifer Lopez i Ben Affleck nie podpisali intercyzy, dlatego teraz muszą podzielić wszystkie pieniądze, które zarobili w czasie trwania małżeństwa. Batalia trwa, a jak poinformował serwis In Touch Weekly, polubowne rozstanie nie wchodzi w grę.

