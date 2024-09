Historia jednej piosenki. Tak Osiecka z Krajewskim stworzyli piękny utwór "Uciekaj moje serce"

Seweryn Krajewski, lider zespołu Czerwone Gitary, był postacią o niesamowitym talencie muzycznym. Jego kariera nie ograniczała się jedynie do bycia członkiem jednego z najpopularniejszych zespołów lat 60. i 70. Młody muzyk pragnął rozwijać swoje umiejętności kompozytorskie i przekraczać granice gatunkowe, które do tej pory były mu wyznaczane przez big-beatowe brzmienia Czerwonych Gitar. Był to początek drogi, która zaprowadziła go w końcu do współpracy z Agnieszką Osiecką, uznaną poetką i autorką tekstów.