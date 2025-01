"USA, Kanada, dziękuję!!!!! Za Waszą energię, niezwykłą gościnność i zawsze wiele ciepłych słów oraz łzy wzruszenia. Dlatego też kocham do Was przylatywać. Dla Waszej życzliwości i pozytywnej energii. Dziękuję całej ekipie za wiele godzin śmiechu i fajnej atmosfery! To był bardzo intensywny czas, ale też bardzo pozytywny. A to jest najważniejsze" - pisała wtedy gwiazda, a teraz podzieliła się z fanami smutną informacją.