Gwiazdor "The Voice of Poland" żył w białym małżeństwie. "Nasze drogi się rozchodzą"

Adam Stachowiak dał się poznać widzom "The Voice of Poland" jako wrażliwy i emocjonalny artysta. Choć nie wygrał programu, jego wykonanie utworu dedykowanego zmarłej mamie na długo zapadło w pamięć odbiorców. Od tamtej pory jego kariera muzyczna rozwijała się równolegle z intensywną obecnością w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzielił się swoją codziennością i refleksjami wykraczającymi poza scenę.

Z czasem coraz więcej uwagi zaczęło skupiać się na jego życiu prywatnym. Adam i Anna, pisarka oraz autorka popularnych książek, przez lata mówili otwarcie o swoim związku, wartościach i decyzjach, które budziły duże zainteresowanie, a niekiedy także kontrowersje.

Białe małżeństwo i droga wiary

Para wzięła ślub cywilny w 2017 roku, a ich relacja od początku opierała się na jasno określonych zasadach. Anna Stachowiak, praktykująca katoliczka, nie ukrywała, że wspólnie z mężem zdecydowali się na życie w białym małżeństwie. Tłumaczyła, że był to element ich drogi duchowej i świadomy wybór.

"Przede wszystkim jesteśmy dla siebie bardziej troskliwi, bardziej czuli, traktujemy się z należytym szacunkiem. Teraz, kiedy Adam zdecydował się już iść w stronę Pana Boga i przyjąć sakramenty, to właśnie brak współżycia pomaga nam w tej drodze" - mówiła w jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych.

Sam wokalista podkreślał, że była to decyzja wynikająca z jego wewnętrznej przemiany. "Musiałem do tego dojrzeć. Wcześniej faktycznie żyłem w grzechu, a teraz staramy się żyć w taki sposób, żeby do moich sakramentów dotrzymać czystości" - tłumaczył.

Pod koniec 2024 roku Adam Stachowiak przyjął chrzest, komunię i bierzmowanie. Niedługo później para zawarła ślub kościelny. Uroczystość miała kameralny charakter i odbyła się bez medialnego rozgłosu.

Stachowiakowie wielokrotnie podkreślali, że rodzina jest dla nich fundamentem. Doczekali się trójki dzieci. W 2019 roku na świat przyszła córka Agata, dwa lata później urodziła się Alicja, a w październiku ubiegłego roku para po raz trzeci została rodzicami. W mediach społecznościowych pokazywali, jak łączą życie artystyczne z wychowywaniem dzieci, budując wizerunek zgodnej i zaangażowanej rodziny. Tym większym zaskoczeniem dla fanów okazała się informacja o rozstaniu.

Adam Stachowiak o małżeństwie. "Droga duchowa nie skleiła relacji"

6 stycznia Adam Stachowiak opublikował w sieci obszerne oświadczenie, w którym poinformował o zakończeniu małżeństwa. Jak zaznaczył, była to wspólna decyzja, poprzedzona wieloma rozmowami i refleksjami.

"Po wielu miesiącach rozmów i refleksji podjęliśmy wspólną decyzję o rozstaniu. Nasze drogi się rozchodzą. Droga duchowa nie skleiła relacji, ona obnażyła wszystko, co było nieprzepracowane" - napisał muzyk.

Dodał również, że to, czym dzielili się przez lata z odbiorcami, było autentyczne w tamtym momencie. Zapewnił, że on i Anna pozostają w przyjacielskich relacjach oraz darzą się wzajemnym szacunkiem. Para zapowiedziała dokończenie ostatniego wspólnego projektu literackiego. Książka, zamykająca serię opartą na ich historii, trafi do sprzedaży zgodnie z planem. Po jej premierze działalność wydawnicza ma zostać zakończona.

W oświadczeniu pojawił się też wyraźny apel o uszanowanie prywatności dzieci. Małżonkowie podkreślili, że nie chcą wciągać ich w medialny kontekst rozstania.

Adam Stachowiak pozostaje aktywny zawodowo jako wokalista, kompozytor i przedsiębiorca. Prowadzi własne studio nagraniowe, wydawnictwo muzyczne i literackie oraz działa w obszarze PR. Jego utwory, takie jak "Mamo", "Wracam co noc" czy "Dotrę na szczyt", notują milionowe odsłony w internecie.

Anna Stachowiak z kolei zyskała rozpoznawalność jako autorka serii "Wyśpiewaj mi przyszłość", w której opisywała swoje doświadczenia, wiarę i życie rodzinne. Przez lata tworzyli duet nie tylko prywatnie, ale i zawodowo..

