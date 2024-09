"Przepraszam wszystkich, którzy czekali na moje występy w Nowym Jorku i Waszyngtonie w ten weekend na festiwalu All Things Go, ale nie jestem w stanie wystąpić" - napisała Chappell Roan w relacji na swoim instagramowym koncie.

Wokalistka dodała, że ostatnie tygodnie były dla niej bardzo trudne i czuje ogromną presję. Z tego powodu postanowiła poświęcić kilka dni, by móc zadbać o swoje zdrowie.

Chappell Roan rezygnuje z festiwalu All Things Go dzień przed występem: "Muszę zadbać o swoje zdrowie"

Roan miała wystąpić 28 września w Nowym Jorku, a następnego dnia w Waszyngtonie. Festiwal All Things Go, który co roku przyciąga tysiące fanów, w tym roku zaprosił takie gwiazdy jak Laufey'a, Bleachersa, Janelle Monáe, Conana Gray'a, Renee Rapp i Hoziera. Organizatorzy wyrazili smutek z powodu rezygnacji artystki, ale w oświadczeniu podkreślili, jak ważne jest stawianie zdrowia na pierwszym miejscu.