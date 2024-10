Gratka dla fanów The Beatles. Właśnie ukazała się zapowiedź

W listopadzie do streamingu trafi nowy dokument o The Beatles, który zabierze fanów w podróż do początków Beatlemanii w Stanach Zjednoczonych. Produkcją zajęli się znani twórcy, w tym Martin Scorsese, a film nosi tytuł "Beatles '64". Reżyserem jest David Tedeschi, a premiera została zaplanowana na 29 listopada.