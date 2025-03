Fani zaniepokojeni stanem Justina Biebera. "Dlaczego do tego wracasz?"

Justin Bieber ponownie wzbudził swoją osobą spore zainteresowanie mediów. Od kilku tygodni w sieci zobaczyć możemy nagrania kanadyjskiego muzyka zachowującego się w podejrzany sposób. Pojawiły się nawet sugestie, że piosenkarz powrócił do starych nawyków, nie pojawia się na sesjach nagraniowych, a żona nie jest w stanie udzielić mu pomocy.

Co dzieje się z Justinem Bieberem? Fani i bliscy zaniepokojeni

Choć zdaniem Justina Biebera , jego sytuacja życiowa zdaje się być stabilna, jego bliscy przyjaciele mają na ten temat inne zdanie. Blisy Kanadyjczyka twierdzą, że zaczął się on zachowywać jak niedojrzała osoba, która "straciła kontakt z rzeczywistością".

Jak przekazała osoba bliska artyście w rozmowie z "The Sun": "To niepokojące. Ma 30 lat, jest dorosły i powinien o siebie dbać. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że każdy go obserwuje".