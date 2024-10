"Nawet tym tematom, których staraliśmy się unikać. Dorosłość to też odwaga zmierzyć się z trudnymi tematami, chociaż wiadomo, że nie będą to zawsze przyjemne spotkania" - dodaje.

Przez ostatnie lata Farna przeszła nie tylko ogromną metamorfozę wizerunkową, ale i muzyczną. Wokalistka prowadziła audycję "To lubię" w stacji RMF FM, była jurorką w telewizyjnych programach "SuperStar" (2012-13), "X Factor" (2013) oraz trenerką w "Bitwie na głosy" (2012). W Polsacie oceniała śpiewających uczestników w "Idolu" (2017) i "Śpiewajmy razem. All Together Now" (2018).