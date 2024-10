Elżbieta Zapendowska "praktycznie nie widzi". To już naprawdę koniec

Przypomnijmy, że Polsat postanowił reaktywować program "Must Be The Music. Tylko muzyka" , który był emitowany w latach 2011-2016. W sumie pokazano 11 edycji, w których pokazali się szerszej publiczności tak znani obecnie wykonawcy, jak m.in. Enej, Red Lips, Anna Karwan, LemON, Kasia Moś, Tomasz Kowalski, Oberschlesien, Mateusz Ziółko, Materia, Shata QS, Piękni i Młodzi, Sachiel, Kaśka Sochacka, Antek Smykiewicz, Besides, Marcin Patrzałek i Hope.

We wszystkich 11 odsłonach uczestników oceniali Kora, Elżbieta Zapendowska i Adam Sztaba. W pierwszych sześciu edycjach towarzyszył im Wojciech "Łozo" Łozowski, którego zastąpił Piotr Rogucki (7-10.). W ostatniej edycji jurorem był Tymon Tymański.

"Must Be The Music" po zmianach. Kto pojawi się w jury?

Wiosną 2025 r. pojawi się nowa edycja, w której w roli jurorów wystąpią Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka (Zakopower), Natalia Szroeder i Miuosh.

Elżbieta Zapendowska już na etapie pogłosek o reaktywacji show zadeklarowała, że nie wróci do telewizji. Powodem jest jej pogarszający się wzrok, który teraz sprawił, że jurorka podjęła decyzję o wycofaniu się z udziału w warsztatach wokalnych.

"To naprawdę duży dyskomfort, jeżeli ja nie widzę wokalisty. Nie o to chodzi, czy on jest ładny, czy brzydki, natomiast ważne, jaką on ma postawę przy śpiewaniu, jaką ma mowę ciała, jaką ma mimikę, bo sam głos to do radia, ale to jest zbyt mało, żeby było wiarygodne, autentyczne. Staram się już wycofywać z pracy warsztatowej" - powiedziała w "Dzień dobry TVN".

Asystent oraz przyjaciel Zapendowskiej - Konrad Majchrzak - ujawnił, jak ona radzi sobie z utratą widzenia.

"Nie ma wzroku, praktycznie nie widzi. Ale świetnie potrafi wyczuć to, co jest obok nas, czyli to, w jakiej znajduje się sytuacji. (...) Ta jaskra jest na tym etapie już nieoperacyjna. Tu już nic nie da się zrobić. Myślę, że Elżbieta już się z tym pogodziła tak naprawdę, że już lepiej nie będzie i cieszy się tym, co jest na bieżąco" - przekazał.

Elżbieta Zapendowska - kim jest najsłynniejsza jurorka w Polsce?

Elżbieta Zapendowska zdobyła popularność w 2002 roku, kiedy to wraz z Robertem Leszczyńskim, Kubą Wojewódzkim i Jackiem Cyganem została jurorem pierwszej edycji programu "Idol". Zapendowska znana była ze swoich szczerych, niejednokrotnie bardzo ostrych, komentarzy.

W programie oceniała uczestników do ostatniej, starej edycji show, czyli do 2005 roku. Następnie w Polsacie była jurorką programów "Jak oni śpiewają" oraz "Must Be The Music". W 2017 roku zasiadła w jury reaktywowanego "Idola", obok Wojtka Łuszczykiewicza (Video), Ewy Farnej i Janusza Panasewicza (Lady Pank).

Elżbieta Zapendowska: Musiałam liczyć trumny! O co chodzi? INTERIA.PL