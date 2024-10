56-letnia Kanadyjka podczas występu na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich zachwyciła zdecydowaną większość publiczności spektakularnym wykonaniem " Hymne A L’Amour ". W mediach pojawiły się jednak głosy sugerujące, że artystka mogła korzystać z playbacku , co nie spodobało się internautom. Edyta Górniak wyraziła własną opinię na temat tego kontrowersyjnego występu : " To nie było na żywo . Zdecydowanie. Z całą pewnością. Natomiast warunki, w których ona miała wystąpić... Myślę, że niewielu artystów , nawet w znakomitej formie życiowej, podjęłoby się zaśpiewania w tak trudnych warunkach "

Edyta Górniak kontynuowała swoją wypowiedź: " Robi tak wielu artystów, ona jest jednym z pierwszych . Pamiętam, że jak pokazały się jej pierwsze nagrania w telewizji, wszyscy się dziwili , jak to jest możliwe, że to tak doskonale słychać, że wszystkie spółgłoski, samogłoski są identycznie słyszane, że to jest tak wypoziomowane przez sprzęt, ale nie ma takiej techniki, która mogłaby to tak wyrównać 1:1 na żywo "

Wokalistka przyznała, że nieraz zdarzały się sytuacje, w których zmuszona była korzystać z podkładu wokalnego: "Ja tego nie krytykuję. Czasami są takie sytuacje, ja też zmierzyłam się z nimi, kiedy miałam do wyboru zaryzykować utratę ogromnej jakości, bo nie było czasu na próby, bo mikrofony były niewłaściwe, bo zabrakło uwagi ekipy, z którą pracowałam (...). I miałam do wyboru albo zaryzykować jakość, albo postawić na to, że większość ludzi przed telewizorami dostanie, to co przygotowałam dla nich. Wtedy korzystam z takich live-playbacks"