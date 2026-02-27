Dominika Gawęda, znana jako wokalistka Blue Cafe, oraz Maciej Szczepanik, jeden z muzyków grupy Pectus, przez długi czas trzymali swój związek w tajemnicy. Choć miało zaiskrzyć między nimi już 12 lat temu, o swojej miłości poinformowali publicznie dopiero przy okazji zaręczyn, czyli kilka lat później. "W miejscowości Ponta do Pargo, na wysokim klifie, o który rozbijają się fale Atlantyku, przy słynnej latarni morskiej, podarowałem mojej najdroższej Dominice pierścionek zaręczynowy..." - pisał wówczas Szczepanik w swoich mediach społecznościowych.

Niedługo później gwiazdorska para wzięła ślub. Uroczystość odbyła się 29 lipca 2017 r. w Pałacu Chojnata, w kameralnym gronie. Od tamtej pory zakochani wydawali się prowadzić szczęśliwe i zgodne życie, choć o swoim małżeństwie mówili niezwykle rzadko. Nie udzielali wspólnych wywiadów i nie pozowali razem na ściankach, aby zachować resztki prywatności.

Dominika Gawęda i Maciej Szczepanik rozstali się po ośmiu latach małżeństwa. Media dowiedziały się dopiero pół roku później

We wrześniu 2025 r., przy okazji premiery nowej piosenki Blue Cafe, niespodziewanie gruchnęły wieści o rozwodzie Gawędy i Szczepanika. Informacja zaskoczyła fanów, bowiem nie byli świadomi problemów, które miały miejsce w relacji muzyków. Co więcej - media dowiedziały się o rozwodzie ponad pół roku po faktycznej rozprawie! "Decyzja o rozstaniu została podjęta w sposób ugodowy, Dominika i Maciej pozostają w dobrych relacjach" - przekazywała wówczas menadżerka piosenkarki w rozmowie z Jastrząb Post.

Dominika Gawęda pierwszy raz otwarcie o rozwodzie. "To zawsze jest trudne, zwłaszcza jeśli jest miłość"

Żadna ze stron do tej pory nie skomentowała publicznie rozstania, aż wreszcie Dominika Gawęda zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy. Choć stroni od opowiadania o swoim życiu prywatnym w mediach, zrobiła wyjątek i w rozmowie ze "Światem Gwiazd" poruszyła temat ostatnich, niezwykle trudnych miesięcy oraz zmian w jej życiu.

"Za mną trudne doświadczenia. Życie prywatne zmieniło się o 180 stopni. Rozstałam się, rozwiodłam się i to rzeczywiście był taki trudny czas dla mnie. (...) To życie zweryfikowało to wszystko. Ja pamiętam taki moment, kiedy się obudziłam i stwierdziłam, że nie jestem szczęśliwa. To był moment, kiedy we mnie zaczęły zachodzić mocne zmiany, a później pojawił się okres buntu, takiego niegodzenia się z tą rzeczywistością" - powiedziała piosenkarka.

Okazuje się, że Dominika Gawęda długo myślała o rozstaniu - decyzja ta nie była pochopna, lecz pokierowana wcześniejszymi rozważaniami. Gwiazda nie ukrywa, że zmuszona była walczyć z samą sobą i wyjść ze swojej strefy komfortu, aby odzyskać szczęście oraz zakończyć związek, który budowany był na fundamentach szczerego uczucia. "Wydawałoby się, że co to takiego rozstanie, tyle osób się rozstaje. To zawsze jest trudne, zwłaszcza jeśli jest miłość. W przypadku mojego związku była miłość" - podkreśliła.

Gwiazda Blue Cafe udzieliła szczerego wywiadu. Wyznała, dlaczego zdecydowała się na rozstanie

W rozmowie ze "Światem Gwiazd" artystka wyjawiła także powody, dla których zdecydowała się na rozstanie ze Szczepanikiem. Choć z początku ich związek wydawał się idealny, z czasem wizja idealnego małżeństwa zaczęła się rozmywać.

"Wydaje mi się, że spotkaliśmy się na podobnym poziomie emocjonalnym i życiowym. Później gdzieś to zaczęło się delikatnie rozjeżdżać. Tak naprawdę takie rzeczy się dzieją. Teraz takich sytuacji jest mnóstwo w związkach. (...) Przestaliśmy ze sobą rozmawiać i przestaliśmy się słuchać. Tak się stało, uważam, że tak było. Ja jestem typem mustanga, który biegnie przez pustynię z rozwianą grzywą i potrzebuje kogoś, kto będzie takim mustangiem" - wyjaśniła Gawęda.

Liderka Blue Cafe podkreśliła, że rozwód przebiegł w pokojowej atmosferze. Para muzyków podjęła decyzję o rozstaniu przede wszystkim świadomie i wspólnie - po spokojnych rozmowach oraz tłumaczeniach.

Majka Jeżowska reaguje na komentarze w "The Voice Senior". "To odbiera przyjemność" TVP