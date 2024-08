W 2025 r. największe widowisko świata muzyki popularnej odbędzie się już po raz 69 . Jednocześnie będzie to trzeci raz, kiedy Szwajcarzy staną się gospodarzami spektakularnej rywalizacji. Wszystko dzięki zwycięstwu Nemo i utworu "The Code" . Konkurs Piosenki Eurowizji 2025 zapowiada się ekscytująco.

Alpejski kraj, który miał okazję być gospodarzem Konkursu Piosenki Eurowizji w 1956 r. i 1989 r., stanął przed karkołomnym zadaniem. Szwajcarzy zmuszeni byli wybrać miasto, do którego zjadą się największe międzynarodowe talenty, aby dać popis podczas wielkiego finału przedsięwzięcia. Wreszcie, po kilku tygodniach analizowania i dyskusji, nadawca publiczny SRG SSR i Europejska Unia Nadawców (EBU) ogłosiły zapadnięcie decyzji. Miastem-gospodarzem Eurowizji 2025 będzie Bazylea!

Widowisko w Bazylei zostanie zorganizowane na arenie St. Jakobshalle , powstałej w latach 1971 - 1976. Hala przeszła kilka renowacji - ostatnią sześć lat temu. Jej widownia pomieści do 12,4 tysięcy widzów .

Półfinały 69. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędą się 13 i 15 maja 2025 r. Z kolei wielki finał wydarzenia zaplanowano na dzień 17 maja 2025 r. Motywy przewodnie, prowadzący, a także inne istotne szczegóły w dalszym ciągu pozostają tajemnicą. Wiadomo jednak, że będą ogłaszane stopniowo, w najbliższych miesiącach. Hasłem przewodnim prestiżowej imprezy ponownie będzie "United by music - Zjednoczeni przez muzykę" .

Bazylea została miastem-gospodarzem Eurowizji 2025, pokonując w ostatecznym rozrachunku Genewę . Wcześniej jednak pod uwagę brane były także dwa inne miejsca - Berno i Zurych . Będzie to szósty raz z rzędu, kiedy Konkurs Piosenki Eurowizji nie odbędzie się w stolicy państwa, które zwyciężyło w roku poprzednim, lecz w innej miejscowości.

Kryteriami, według których zapadła decyzja Szwajcarów, były m.in. dogodny dostęp do lotniska, szeroko rozwinięta baza hotelowa, możliwości finansowe miasta, aspekty techniczne areny, kwestie bezpieczeństwa, a także pomysłowość w kwestii imprez towarzyszących Eurowizji.

Bazylea będzie gospodarzem Eurowizji 2025. Co wiemy o tym miejscu?

Bazylea jest trzecim największym miastem w Szwajcarii. Położona jest w pobliżu granic z Francją i Niemcami, a także nad Renem. Liczy ok. 180 tysięcy mieszkańców i stanowi swoiste serce kulturalne kraju. Charakteryzuje się jednymi z największych i najstarszych muzeów oraz uniwersytetów.

"Nie możemy się doczekać tej wspaniałej okazji, by pokazać światu Bazyleę jako kosmpolityczne miasto kultury w sercu Europy. Jako otwarte miasto w trójstyku granic Niemiec, Francji i Szwajcarii codziennie przełamujemy różnego rodzaju granice. Pasuje to idealnie do Konkursu Piosenki Eurowizji" - powiedział Conradin Cramer z lokalnych władz miejskich, po ogłoszeniu decyzji.