Do sieci trafiło ogłoszenie, które niezmiernie ucieszyło fanów Dawida Kwiatkowskiego i Oskara Cymsa . Młodzi wokaliści będą mieli okazję już niedługo zaprezentować się przed amerykańską publicznością. Instagramowe konto "Polskie Imprezy w USA" , będące oficjalnym profilem organizatora wydarzeń muzycznych w Stanach Zjednoczonych, zapowiedziało, że 29 i 30 marca 2025 r. piosenkarze zaprezentują się w Chicago oraz New Jersey .

"Dwóch niezwykle utalentowanych artystów i jedno wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Już 29 marca 2025 r. zapraszamy do Copernicus Center w Chicago, gdzie wystąpią Dawid Kwiatkowski i Oskar Cyms! 'Proste', 'Bez Ciebie', 'My girl' - to tylko niektóre przeboje, które usłyszycie w ten niezapomniany wieczór pełen emocji i świetnej muzyki na żywo!" - czytamy w zapowiedzi koncertów, która ukazała się na stronie bileterii.