Beyoncé - jedna z największych gwiazd muzyki i ikona stylu - pojawiła się w olśniewającej złotej kreacji na gali Glamour Women of the Year Awards, aby wspierać swoją mamę, Tinę Knowles, która została uhonorowana podczas tego prestiżowego wydarzenia. Impreza odbyła się 8 października w Nowym Jorku.



Beyoncé wystąpiła w eleganckim stroju zaprojektowanym przez Sergio Hudsona, pochodzącym z kolekcji wiosna/lato 2025. Artystka miała na sobie jasnożółty top, ozdobiony pasem w talii, który był idealnie zestawiony ze złotą, dopasowaną spódnicą typu slip. Całość dopełniały jasnożółte, siateczkowe rękawiczki oraz złote platformowe szpilki. Do stylizacji dobrała ozdobne kolczyki-koła.