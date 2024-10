Cugowski o wpadce Kozidrak: "Nie takie rzeczy ludzie robią"

Pod koniec września podczas koncertu Bajmu w Szczecinie Beata Kozidrak pokazała rockowego pazura wykonując zmysłowy, a przez innych określany jako kuriozalny, taniec na scenie podczas utworu "Ok, ok, nic nie wiem". 64-letnia wokalistka wystąpiła w kabaretkach, obcisłych legginsach, butach na obcasie. Sprawa była szeroko komentowana w mediach.

"Mnie w tej sytuacji najbardziej zastanowiło to, że tego typu tematy są nośne dzień, może dwa. A to był temat, który "istniał" 10 dni i jak coś jest takie niestandardowe, to u mnie się zapala czerwona lampka, że to nie jest tak, jak się wydaje, że jest. Bardzo to jest dziwne. Przecież nie takie rzeczy ludzie robią na scenie" - mówił.