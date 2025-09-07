Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz od ponad 16 lat tworzą jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ich relacja od początku wywoływała spore poruszenie i do dziś wielu Polaków uważa ich małżeństwo za kontrowersyjne. W mediach i internecie nieustannie pojawiają się plotki o rzekomych problemach w związku, jednak skutecznie są one obalane przez szczęśliwe małżeństwo.

Do pierwszego spotkania Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza doszło, gdy artystka miała zaledwie 13 lat. Wzięła wówczas udział w castingu, na którym obecny był jej przyszły mąż. Już wtedy się w nim zadurzyła, a gdy zaczęła współpracę z Teatrem Buffo i miała szansę lepiej go poznać, jej zauroczenie zaczęło przeradzać się w głębsze uczucie.

Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza ma już 16 lat

W 2008 r. Natasza i Janusz stanęli wreszcie na ślubnym kobiercu i jeszcze w tym samym roku doczekali się swojej pierwszej pociechy. Kalina Józefowicz obecnie jest dorastającą 16-latką, która próbuje swoich sił w branży artystycznej, idąc śladami rodziców. Obecna jest na scenie już od najmłodszych lat - jako mała dziewczynka brała udział w przeróżnych przedstawieniach i musicalach, a niedawno dołączyła do obsady kultowego "Metra".

Natasza Urbańska podkreślała w wielu wywiadach, że jej córka jest bardzo zaangażowana i do wszystkiego stara się dojść sama. Od dziecka chętnie się uczy, słucha rad i dużo ćwiczy, a rodzice wspierają jej pasję w 100 procentach. "Poradziłam jej: idź na zajęcia, ucz się głosu, będziesz dobra, wejdziesz do obsady. Pracowała bardzo ciężko, rzeczywiście, bardzo jej na tym zależało i teraz gra w "Metrze". Widzę, że to jest dla niej bardzo ważne" - opowiadała matka młodej artystki w rozmowie z Pudelkiem.

Kalina Józefowicz jest zakochana! Wybrankiem jej serca został młody aktor

Kalina Józefowicz nie tylko dba o swoje artystyczne umiejętności, lecz także o kontakty z odbiorcami. Chętnie udziela się w mediach społecznościowych, regularnie publikując posty m.in. na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 6 tys. użytkowników. Ostatnio 16-latka pochwaliła się romantycznymi kadrami, na których pokazała wybranka swojego serca.

Córka Nataszy Urbańskiej jest zakochana, a jej partnerem okazał się inny aktor - 15-letni Jakub Rutkowski! Widzowie mogą kojarzyć go przede wszystkim z roli Kuby Dobrzańskiego w serialu "BrzydUla". Nastolatek związany jest również z Teatrem Buffo, w którym zadebiutował mając zaledwie 6 lat. Wystąpił wówczas w musicalu "Piotruś Pan". Ostatnio miał okazję pojawić się także na kinowych ekranach - zagrał m.in. w "Idź pod prąd" oraz "Kleks i wynalazek Filipa Golarza".

