Historia współpracy muzycznego duetu sięga 2013 r., kiedy Donatan stworzył z Cleo przebój zatytułowany "My Słowanie". Utwór, łączący folklor i nowoczesne brzmienia, niemal od razu podbił stacje radiowe, a już rok później doprowadził producenta i piosenkarkę na prestiżowy konkurs Eurowizji. Tam duet uzyskał jeden z najlepszych wyników w historii Polskich reprezentantów. Cleo i Donatan zajęli bowiem 14. miejsce w finale, a w głosowaniu widzów uplasowali się w pierwszej piątce.

Wydanie albumu "Równonoc. Słowiańska dusza" sprawiło, że Donatan i Cleo stali się pionierami w polskiej muzyce folkowej, łączącej nowoczesne i nieoczywiste brzmienia. Krążek wypromował takie hity jak "Słowiańska krew" czy chociażby "Nie lubimy robić", chętnie nucone przez wielu Polaków. Po dwunastu latach od premiery Don i Cleo wracają z drugą częścią kultowego wydawnictwa.

Donatan i Cleo zapraszają do nowego świata: "Równonoc: Raróg"

Nowy krążek, zatytułowany "Równonoc: Raróg" trafi do sprzedaży wiosną 2025 roku. Płyta jest tematycznie zróżnicowana: wspomina o nowych legendach, przysłowiach i humorystycznie ujmuje słowiańskie maniery, ubrane oczywiście w przebojowe utwory wyprodukowane przez Dona. "Raróg" jest wokalnie współtworzony przez Cleo, a pojawią się na nim również wyjątkowi goście ze świata rapu i nie tylko. Dokładna lista osób, z którymi współpracował Donatan, będzie stopniowo ujawniana wraz z publikowaniem kolejnych numerów.

Cleo na 100-lecie Disneya: Marzyłam, żeby być kreskówką Interia.tv

Trenerka programu The Voice Kids miała swój wkład w namówienie Donatana do skupienia się na projekcie. "Chciałbym bardzo podziękować Cleo, która namówiła... a wręcz zmusiła mnie do tego, abym pracował nad nową 'Równonocą' jako formą walki z moją apatią i pracoholizmem" - wyznał Donatan.

Cleo i Hinol Polska Wersja znaleźli się w utworze "Jabłonie" ( sprawdź! ), pochodzącym z wydawnictwa "Równonoc: Raróg". Słowiańska kultura znowu łączy się ze współczesnością, a najlepszym dowodem na to jest nowy utwór Donatana. W klipie, oprócz Cleo i Hinola, wystąpili Nefthis, Renata Szkup oraz Patryk Pniewski, popularny aktor, znany między innymi z serialu "Pierwsza miłość" i "Barwy szczęścia". W 2015 był uczestnikiem czwartej edycji programu rozrywkowego Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

"Długo próbowałam nakłonić go do zrealizowania nowej płyty, musiałam wręcz go trochę "zmusić". Dlatego nawet nie potrafię opisać jak bardzo jestem szczęśliwa, widząc jego radość z nowej muzyki. (...) Będzie to połączenie światów, którego chyba nigdy byście się nie spodziewali" - zdradziła na swoim profilu społecznościowym Cleo.