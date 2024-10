Jennifer Lopez to znana gwiazda, która od lat rozwija wiele ścieżek swojej kariery. Jest piosenkarką, aktorką, tancerką, a także bizneswoman. Od najmłodszych lat starała się rozwijać swoje pasje i ciężko trenowała, aby osiągnąć sukces. Mając zaledwie 17 lat wystąpiła w filmie "Moja mała dziewczynka", dzięki czemu usłyszał o niej cały świat. Przez następne lata grała w mniejszych produkcjach, jednocześnie skupiając się na swojej karierze tanecznej. Występowała wraz z zespołem New Kids on the Block oraz u boku Janet Jackson. Największą popularność zyskała dzięki roli w serialu "In Living Color". Dzisiaj uznawana jest za jedną z największych ikon popkultury.