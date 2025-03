Charakterystyczny wizerunek Pitbulla zna każdy. Wiecie, jak wyglądał bez ciemnych okularów i z włosami?

Pitbull to niekwestionowana ikona muzyki rozrywkowej. Amerykański raper przez ponad dwie dekady swojej muzycznej kariery wylansował przeboje, takie jak "Hotel Room Service", "Fireball", "Timber", "Give Me Everything" czy "International Love", uwielbiane przez pokolenia słuchaczy. Wiecie, jak wyglądał jeszcze zanim usłyszał o nim cały świat?