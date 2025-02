"Timber", "Hotel Room Service" i "Time of Our Lives" to tylko kilka przebojów, które już niedługo, bo 23 czerwca 2025 roku, wybrzmią w Krakowie. Po całkowicie wyprzedanej trasie w pięciu europejskich miastach oraz ogromnym sukcesie "The Trilogy Tour" w zeszłym roku, światowa gwiazda ogłasza długo wyczekiwany powrót, czyli "Party After Dark Tour". W roli gościa specjalnego wystąpi wielokrotnie nagradzany statuetką Grammy artysta dancehall/reggae - Shaggy.