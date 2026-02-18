Candy Girl, a raczej Barbara Hetmańska, na polskim podwórku muzyki rozrywkowej zaistniała na początku poprzedniej dekady. Jej wkład w klubowe dźwięki stał się niezastąpionym elementem każdej imprezy, a sama artystka, działająca ówcześnie pod pseudonimem Candy Girl, była porównywana do takich gwiazd jak Madonna, Lady Gaga, Pink czy chociażby, z naszego mniejszego, rodzimego rynku, Doda. Z czasem wokalistka odeszła od wykreowanej persony i skupiła się na pokrewnej artystycznej aktywności. Co dzisiaj porabia Basia Hetmańska?

Candy Girl myśli o powrocie do muzyki. "Niebawem zacznę odnawiać kontakty z producentami"

Choć Candy Girl od lat stroni od show-biznesu, tym razem zdecydowała się na wywiad skupiający się na aktualizacjach z jej życia. "Dostałam, a propos TikToka, tak dużo dobrej energii, tak dużo fajnych ludzi się odezwało, na zasadzie: 'Jesteś tym kimś, kto jakby spowodował, że moje dzieciństwo było takie bardziej kolorowe'. Bardzo dziękuję za te wiadomości. (...) Natomiast co robiłam? Przede wszystkim rozwijałam swoją firmę razem z siostrą. Obecnie jest to raczej cała rodzinna firma, bo większość naszych członków rodziny tam w niej pracuje. Działamy na dwa kontynenty - Stany i Polskę. Co jeszcze? Fotografia, content, a teraz DJ-owanie" - zdradziła w "Pytaniu na śniadanie".

"Bardzo bym chciała wrócić do śpiewania. Myślę, że niebawem zacznę gdzieś odnawiać kontakty z producentami, żeby po prostu siąść i stworzyć coś fajnego, nowego. Natomiast nie chcę zamykać tego w żadne ramy czasowe, bo nie lubię obiecywać, a potem nie dotrzymywać słowa" - dodała Basia Hetmańska.

Sukces, jaki osiągnęła w Polsce Candy Girl, był swego czasu porównywany do początków kariery największych gwiazd, nie tylko tych pochodzących z naszego kraju. Candy Girl, a dziś Barbarę Hetmańską, porównywano do wielkich nazwisk nie tylko ze względu na wygląd na miarę blond pop gwiazdy. Jej odważne usposobienie na scenie, charyzma, światowe i skomplikowane kreacje na ściankach, chwytliwe teksty i muzyka, która za każdym razem porywała do tańca sprawiły, że piosenkarka na stałe zapisała się na kartach polskiej popkultury. Choć w pewnym momencie zniknęła ze świecznika, jej dyskografia jest wciąż dostępna.

Ten utwór Candy Girl na pewno porwie cię do tańca. Polska gwiazda szybko dotarła na szczyt

Candy Girl większą popularność zyskała w 2009 roku, kiedy to wydała dynamiczny cover utworu "Wszystko czego dziś chcę" Izabeli Trojanowskiej. Po sukcesie piosenki przyszedł czas na cały album - krążek "Hałas w mojej głowie" został wydany 20 listopada 2009 roku, a znajdują się na nim takie przeboje jak "Czas (siłę w sobie mam)", "Daddy's Girl" czy kultowe "Yeah!", czyli kawałek, który niemal od razu po publikacji został okrzyknięty klubowym hitem.

Candy Girl wydała jeszcze jeden album - w 2011 roku ukazała się płyta "Między jawą a snem" (projekt ukazał się wyłącznie w wersji cyfrowej pod skrzydłami wytwórni Universal), a rok później, już w wersji fizycznej, dzięki wytwórni EMI, do sprzedaży trafiła reedycja płyty, zatytułowana "Crazy - Między jawą a snem". Choć wokalistka wydała jeszcze projekty "The Oasis" i "The Sacrifice", jej działalność nie odbiła się echem porównywalnym do tego, jaki była w stanie rozciągnąć na początku kariery.

Dzisiaj Basia Hetmańska wciąż zajmuje się muzyką. Jest DJ-ką, wciąż tworzy chwytliwą, klubową muzykę, publikuje swoje sety, uwielbia rave'y, na których również gra i dzieli się fragmentami swoich miksów na portalach społecznościowych. Jest też fotografką, podróżniczką i kreatorką kontentu. Ponadto jest właścicielką agencji marketingowej "Larmo Production", która zajmuje się między innymi organizacją eventów.

Rozwiń

Szokowała na ściankach i na scenie. Candy Girl zrobiła szum nie tylko w Polsce

Warto przypomnieć, że Candy Girl w szczególności pokochała Azja. Wokalistka była znana ze swoich kolorowych, kampowych kreacji, stąd zwróciła na siebie uwagę fanów ze Wschodu. Jej twórczość była porównywana graficznie do Hello Kitty, czyli postaci i japońskiej bohaterki, która jest stałą częścią życia milionów dzieci jak i dorosłych.

Candy Girl miała dwie pełnometrażowe trasy koncertowe w Azji. Pod koniec 2010 roku piosenkarka postanowiła promować swoją twórczość poza naszym krajem. Wraz z DJ Adamusem wyjechała do Chin, gdzie w ciągu dwóch miesięcy zagrała ponad 30 koncertów.

Natalia Szroeder zdradza, co dzieje się za kulisami "Must Be The Music". Wokalistka już planuje nową płytę INTERIA.PL INTERIA.PL