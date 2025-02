Cała Polska huczała o przemianie Chylińskiej. Teraz mówi, czy się sprzedała

Agnieszka Chylińska w rozmowie z Wirtualną Polską wróciła pamięcią do okresu, kiedy zdecydowała się na tak radykalną zmianę wizerunku. Wyznała, że choć wiele ją to kosztowało, to w tamtym momencie dokładnie tego potrzebowała.

"Ja 'leję' z siebie bardzo (gdy oglądam teledysk "Nie mogę cię zapomnieć" - red.). Natomiast każdy ma swoje ograniczenia i nie ma co kryć, że ja zawsze byłam zakompleksioną dziewczyną, raczej w męskim ubraniu po starszym bracie, (...) więc dla mnie to było też wyzwalające, że po raz pierwszy odważyłam się na coś takiego. Dla wielu dziewczyn to pewnie jest czymś normalnym - dla mnie to nie było. Dużo mnie to kosztowało" - przyznała.