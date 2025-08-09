Kilka godzin przed tym, jak informacja o śmierci Brandona Blackstocka obiegła świat, Kelly Clarkson opublikowała poruszające oświadczenie. Artystka przełożyła swoje koncerty w Las Vegas. Jako powód podała chorobę ojca jej dzieci i potrzebę bycia w tych trudnych chwilach przy swoich pociechach. Jak się okazało, Blackstok walczył z nowotworem. Para doczekała się dwójki dzieci - River (11 lat) i Remingtona (9 lat).

"Szczerze przepraszam wszystkich, którzy kupili bilety na koncerty i dziękuję za waszą wyrozumiałość, życzliwość i wsparcie" - napisała artystka.

"Odszedł spokojnie, otoczony najbliższymi. Dziękujemy za wasze myśli i modlitwy i prosimy wszystkich o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie" - informował przedstawiciel rodziny dla "Entertainment Weekly".

Kim był Brandon Blackstock?

Blackstock był cenionym w branży menedżerem muzycznym i łowcą talentów. Współpracował z licznymi artystami, m.in. z Kelly Clarkson, której menedżerem został po ślubie.

Poznali się w 2006 roku, a w 2013 informowali o sformalizowaniu relacji. Piosenkarka dedykowała mu jedną z najważniejszych kompozycji w swoim katalogu. Mowa tu o piosence "Piece By Piece", w której opowiedziała, jak partner pomógł jej ponownie uwierzyć w miłość i bezpieczeństwo emocjonalne.

Ciężki rozwód i walka o dzieci

Ich rozstanie wzbudziło niemałe poruszenie. W 2020 roku Clarkson złożyła pozew o rozwód. Media głośno relacjonowały całą sytuację. Mówiono o licznych sprawach sądowych o podział majątku czy opiekę nad dziećmi. Piosenkarka otrzymała prawa do posiadłości znajdującej się w Montanie, ale zobowiązana była do zapłacenia Blackstockowi 1,3 miliona dolarów oraz alimentów.

Trzy lata później, orzeczeniem sądu, mężczyzna zwrócić musiał byłej partnerce 2,6 miliona dolarów za niewłaściwe wykonywanie funkcji menedżera.

Obecnie rodzina Blackstocka prosi o prywatność. 48-latek pozostawił po sobie czwórkę dzieci: Setha, Remingtona, Savannah i River oraz wnuka o imieniu Lake.

