Jennifer Lopez do Polski zawitała około godziny 16:00, więc dość szybko musiała przygotować się do występu. Fani czatowali przed PGE Narodowym już od wczesnych godzin, z nadzieją, że usłyszą przeboje takie jak "On the Floor", "Let's Get Loud" czy "Jenny From the Block". Artystka zjawiła się na scenie z lekko ponad półgodzinnym opóźnieniem i rozpoczęła koncert, który wyraźnie podzielił internautów.