Pod szyldem Now You Got A Problem występują grający na basie wokalista Tomasz Bulenda, na co dzień pracujący jako reżyser teledysków dla czołówki polskiej sceny muzycznej (m.in. Feel, Wet Fingers, Łzy, Weekend, Boys, Video, Patty, Nowator, Szymon Wydra & Carpe Diem), Patryk Tulibacki (wokal, gitary) i Marcin Szafarz (perkusja).

Wcześniej wypuścili m.in. autorską wersję rockowego klasyka "Where Is My Mind?" z repertuaru Pixies, zapraszając Mariana Lichtmana z legendarnych Trubadurów.

Now You Got A Problem z nowym coverem

"Czasem warto marzyć, bo kiedy marzymy wystarczająco mocno, marzenia naprawdę się spełniają" - ogłosili muzycy, prezentując piosenkę "Endżel", czyli własną wersję "Angel" Shaggy'ego.

"Nagranie wspólnego singla z Paprodziadem, zaproszenie Barta Szopińskiego do gościnnego udziału i dogrania partii Hammondów, a na koniec zmiksowanie wszystkiego u Wikukaraczy - to brzmi jak coś niemal nierealnego. A jednak udało nam się to zrealizować" - podkreślają muzycy.

Wspomniany Paprodziad w latach 1999-2022 był wokalistą grupy Łąki Łan. Poza tym nagrywał z takimi zespołami, jak m.in. Dziady Kazimierskie, November Project i Czessband. Jego następcą w Łąki Łan został właśnie Wiktor "Wikukaracza" Kwarciak.

Z kolei Bart Szopiński to uznany polski pianista, organista Hammonda, kompozytor, dziewiętnastokrotnie nagrodzony statuetką "Pianista Roku" w ankiecie pisma "Blues TOP". Swoją zawodową karierę rozpoczął w wieku czternastu lat jako członek popularnego zespołu L.O.27. Później, jako lider Boogie Boys odniósł sukces w USA, Kanadzie i Europie Zachodniej.

