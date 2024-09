Jakiś czas temu w internecie pojawiły się plotki o rzekomym filmie biograficznym Britney Spears. Międzynarodowa gwiazda pop pod koniec 2023 r. wydała już książkę "The Woman In Me", w której opowiedziała swoją historię życia, podejmując odważne tematy sławy, wolności, macierzyństwa i nadziei. Film miałby być dopełnieniem opowieści, przedstawionej z perspektywy samej gwiazdy.