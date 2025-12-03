Za muzycznym spektaklem stoi reżyser Gil Marsala, twórca "Piaf The Show" i "Paris The Show". "Brel! Le spectacle" to hołd dla słynnego kompozytora i autora tekstów, piosenkarza i poety, ale przed wszystkim barda i ikony francuskiej sceny - Jacques'a Brela.

Jego piosenki wykonuje Olivier Laurent, a po premierze zachwyceni francuscy krytycy uznali, że on nie naśladuje Brela, lecz go ożywia. Legendarny bard zmarł 9 października 1978 r. w wieku zaledwie 49 lat na raka płuc.

Hołd dla Jacques'a Brela w Polsce

Na scenie towarzyszy mu czteroosobowy zespół. W programie znalazły się najsłynniejsze utwory Belga: "Ne me quitte pas", "Amsterdam", "Quand on n'a que l'amour", "Vesoul", "La Valse à Mille temps", "Ces gens-là", "Les Vieux", "Les Bigotes", a nawet autorska interpretacja - "Voir un ami pleurer" z albumu "Les Marquises", którego Jacques Brel nie zdążył sam wykonać na scenie.

"Zapierający dech w piersiach występ. Niezwykła energia. Żywy hołd dla ponadczasowego artysty" - czytamy w zapowiedzi.

Spektakl został wystawiony już ponad 200 razy na całym świecie (m.in. w Paryżu, Nowym Jorku, Londynie, Montrealu czy Dubaju).

Twórczość Brela od początku inspirowała i miała ogromny wpływ na wielu polskich artystów (piosenki tłumaczył m.in. Wojciech Młynarski, a wykonywał choćby Michał Bajor). Powstał cały nurt piosenki aktorskiej i poetyckiej czerpiącej z jego dorobku, choć on sam nigdy nie wystąpił w Polsce. Grudniowe występy będą pierwszymi w Polsce pokazami "Brel! Le spectacle".

"Brel! Le spectacle" w Polsce - szczegóły występów:

6.12. - Warszawa, Aula Muzeum Historii Polski

7.12. - Katowice, Sala Koncertowa Miasto Ogrodów

8.12. - Łódź, Wytwórnia

9.12. - Poznań, Aula Artis

10.12. - Gdańsk, Filharmonia

11.12. - Kraków, Sala Teatralna ICE.

